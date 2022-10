Kylian Mbappé : Son frère Ethan futur champion ? Nouvelle étape importante pour le sosie de la star des Bleus !

Dans la famille Mbappé, je voudrais le petit frère, Ethan ! Si on commence à très bien connaître Kylian Mbappé, devenu en l'espace de quelques années une véritable star du foot, il se pourrait bien que son jeune frère soit lui aussi voué à un avenir radieux dans le sport le plus populaire de la planète. Depuis ses débuts à Monaco, l'attaquant champion du monde avec les Bleus et 2018 ne cesse d'impressionner les amoureux du ballon rond et avec sa signature au Paris Saint-Germain, c'est le monde entier qui a les yeux rivés sur lui. Il faut dire que le jeune joueur de 23 ans est un véritable phénomène de précocité et ce n'est peut-être pas le seul de sa famille à avoir hérité d'un tel don.

Depuis sa signature dans le club de la capitale, Kylian Mbappé est souvent accompagné de son père, Wilfrid, très proche de lui et qui le conseille dans ses choix de carrière, ainsi que de sa mère, Fayza Lamari, elle aussi toujours présente pour défendre son fils face aux critiques. Très proche de ses parents, l'attaquant de l'équipe de France l'est aussi de son frère Ethan, qui joue également au PSG dans les catégories jeunes. Un petit frère qui semble avoir de grosses qualités, puisqu'il a été titularisé pour la première fois avec les U19 du club de la capitale en milieu de semaine, alors qu'il n'a encore que 15 ans.

Une première avec le groupe pro, au côté de son frère

Après cette étape importante, Ethan Mbappé a eu droit à une très belle reconnaissance de la part de son club, puisqu'il a été autorisé à s'entraîner pour la toute première fois avec le groupe professionnel ! En compagnie de plusieurs autres jeunes joueurs, il a donc pu côtoyer les stars du club, Neymar et Lionel Messi, mais également son grand frère Kylian, présent lui aussi. Une belle récompense pour le jeune homme qui, à 15 ans, montre déjà de belles promesses et pourquoi pas imaginer un avenir doré pour lui aussi.