Neymar : Soirée western et rodéo avec sa nouvelle compagne, très sexy en cowgirl !

Les vacances en amoureux se poursuivent pour Neymar et sa dernière conquête, ​​Bruna Biancardi. Les deux tourtereaux ne se quittent plus depuis plusieurs mois maintenant. Les premières rumeurs remontent à janvier dernier et les deux Brésiliens ont attendu le 25 avril pour officialiser leur histoire. Depuis, tout semble aller pour le mieux entre le footballeur de 30 ans et la sublime brune. Une façon d'oublier une saison en demi-teinte pour le coéquipier de Kylian Mbappé, qui aura encore été beaucoup blessé et dont l'hygiène de vie est toujours au centre des débats.

Connu pour son sens de la fête et son amour pour le poker, Neymar a décidé de partir en direction des Etats-Unis avec Bruna Biancardi il y a quelques semaines. Un séjour à Miami, en Floride, où les deux amoureux se sont montrés très proches, prouvant qu'il ne s'agit pas juste d'une amourette de passage pour le père de Davi Lucca. Après ce beau moment en Amérique du nord, le footballeur et sa compagne avaient visiblement envie de rester dans l'atmosphère américaine, mais à une autre époque. Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 1,8 million d'abonnés, la jolie brune de 28 ans a publié une vidéo où elle dévoile son look très western.

Taureau mécanique et grosse fiesta pour Neymar et Bruna

Toujours aussi radieuse, ​​Bruna Biancardi a opté pour une jupe à carreaux avec le haut assorti. Neymar a suivi la tendance avec un ensemble du même motif et il y a ajouté un chapeau très stylé. Les deux Brésiliens ont enchaîné avec une soirée sur le thème de la conquête de l'Ouest et l'influenceuse en a profité pour faire du rodéo sur un taureau mécanique et elle se débrouille très bien même si elle a fini par tomber. Une soirée entourés des amis du couple, dans une ambiance festive où le look identique des deux stars n'est pas passé inaperçu (photos à retrouver dans le diaporama).