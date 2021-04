Sonia Rolland, une date difficile : "Je n'oublierai jamais le regard de ma mère..."

Tous les 7 avril depuis 1994, Sonia Rolland est envahie d'une émotion spéciale. Elle se rappelle avec douleur du génocide des Tutsis au Rwanda. L'ancienne reine de beauté a rendu hommage aux assassinés, en publiant quelques lignes sur Twitter, le mercredi 7 avril 2021. "J'avais 14 ans et je n'oublierai jamais le regard de ma mère ce 7 avril 1994... Ne jamais oublier... 27e commémoration du génocide perpétué contre les Tutsis au Rwanda", a-t-elle écrit, tout en publiant une photo de trois bougies.

Née d'une mère rwandaise et d'un père français, Jacques-Pierre Rolland, envoyé au Rwanda comme imprimeur, Sonia Rolland vivait très heureuse sur le continent africain avec ses parents. Jusqu'à ce que les horreurs de la guerre opposant les Hutus aux Tutsis ne déferlent dans sa vie.

"Ma mère, Landrada, s'efforce de faire croire que tout va bien, mais je ne suis pas dupe. Nous sommes barricadés, terrorisés par les vandales et les pillards qui rôdent et que repousse notre chien de garde, Maera, un doberman", se souvenait Sonia Rolland au cours d'un grand récit à Paris Match. Après avoir vendu tous leurs biens, cette adolescente et sa mère découvrent la France et son racisme.