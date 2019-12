Sophie Davant, Daphné Bürki et Faustine Bollaert : leur trio victime de sexisme

Un nouveau challenge attend Sophie Davant, Daphné Bürki et Faustine Bollaert. Les trois animatrices phares de l'après-midi sur France 2 assureront le show le soir du 31 décembre au cours d'une émission intitulée La chanson française sur son 31. Et les rumeurs de tensions vont bon train depuis cette annonce. En effet, Isabelle Morini-Bosc avait par exemple évoqué une guerre d'égo dans Touche pas à mon poste quand d'autres assuraient que Sophie Davant était jalouse de sa consoeur, Faustine Bollaert.

Agacée, l'animatrice d'Affaire conclue a réagi auprès de nos confrères de Gala mardi 17 décembre 2019, dans l'espoir de faire taire les mauvaises langues une bonne fois pour toute. "Ce sont des mensonges, je ne sais pas quel est l'intérêt à faire ce genre de buzz. Le tournage s'est excellemment bien passé entre nous, il y avait une immense complicité, vous n'aurez qu'à regarder l'émission." Sophie Davant poursuit en déplorant cette tendance à vouloir absolument "entretenir le buzz". "Je trouve ça désolant" confie-t-elle.

Sans parler des remarques sexistes autour du trio féminin qu'elle forme avec Daphné Bürki et Faustine Bollaert. "C'est vraiment un truc machiste et insupportable. Lorsque deux mecs ou trois mecs travaillent ensemble, on n'invoque jamais ce genre de choses. Ça m'insupporte." Elle prend alors pour exemple le récent prime sur France 2 animé par Stéphane Bern et Bruno Guillon pour lequel "personne ne dit qu'il faut plusieurs animateurs pour obtenir le talent d'un seul."

Qu'à cela ne tienne, Sophie Davant préfère ne garder en tête que les bons souvenirs du tournage avec ses complices, et il y en a beaucoup. "On s'est marrées, on a passé notre temps à papoter en coulisses, on était contentes d'être ensemble. On ne se connaissait pas vraiment, on n'avait jamais travaillé ensemble. Moi j'ai un peu l'impression d'être leur grande soeur, donc c'est amusant." Les admirateurs de ces trois figures du PAF, eux, sont certainement déjà impatients de voir le résultat.