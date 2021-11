Sophie Davant, future mamie pas disponible : elle met en garde ses enfants !

Par Liane Lazaar Rédactrice Liane Lazaar est rédactrice web rattachée au pôle TV de Purepeople.com. Elle connaît autant le parcours de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 que les derniers rebondissements des candidats de télé-réalité et a un goût prononcé pour les histoires de coeur.

Sophie Davant commence à songer à l'avenir, celui de ses enfants plus particulièrement, qui ont désormais l'âge de devenir parents à leur tour. Mais pour ce futur plus ou moins proche, l'animatrice a d'ores et déjà posé ses conditions !

Sophie Davant, une mamie gâteau ? Pas vraiment ! Avec son magazine S, qu'elle a lancé il y a quelques mois, l'animatrice ose se confier sur des sujets pour lesquels elle se sent concernée, comme celui de devenir grand-mère. À seulement 58 ans, Sophie Davant pense déjà à assumer ce futur rôle, elle qui est maman de deux enfants, Nicolas (28 ans) et Valentine (25 ans), nés de son mariage avec Pierre Sled. Prête à assumer oui, mais pas tout le temps ! En effet, dans un édito paru dans le dernier numéro de son magazine, Sophie Davant explique ne pas vouloir être sollicitée à tout va pour garder les bébés. "J'ai déjà prévenu mes enfants pour qu'ils ne m'envisagent pas comme une nounou disponible à plein-temps", a-t-elle confié. Car si la figure de France 2 adorerait voir sa famille s'agrandir, elle ne compte pas pour autant mettre ses projets personnels ou professionnels de côté pour autant. "Je me réjouirais de leur bonheur s'ils devenaient parents, bien sûr, je craquerais devant la jolie frimousse grimaçante d'un ou de plusieurs bébés éventuels, bien sûr, je m'intéresserais à leur évolution, à leur éducation, à leur devenir mais je ne me limiterais en aucun cas à mon rôle de grand-mère. J'aimerais alors qu'ils tiennent en compte mes envies et mes disponibilités", explique-t-elle encore. Un point de vue que ses enfants comprennent, même s'ils sont persuadés qu'elle "changera d'avis, en tombant sous le charme de leur progéniture..." Mais comme elle le dit si bien pour conclure : "L'avenir le dira !" Il faut dire que Sophie Davant n'a jamais été une mère conventionnelle pour commencer. Comme elle l'a reconnu plusieurs fois, elle est même "certaine d'avoir loupé des moments importants" au profit de son travail à la télé, comme les rentrées des classes par exemple. "Je n'ai pas vécu ces moments précieux où tu laisses ton enfant à la porte, tu dis au revoir de la main à ton petit bout de chou de trois ans", avouait-elle en septembre dans son magazine.