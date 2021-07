Sophie Davant : Lune de miel exceptionnelle avec son ex Pierre Sled, ses tendres souvenirs...

Sophie Davant est en vacances depuis le 16 juillet 2021. La présentatrice d'Affaire conclue (France 2) compte donc bien se déconnecter afin de se ressourcer comme il le faut. Mais le 22 juillet, elle a posté une nouvelle photo sur son fil d'actualité Instagram afin de faire savoir à ses abonnés que dans le dernier numéro de son magazine S, elle évoquait ses meilleurs souvenirs de vacances. L'occasion d'en savoir un petit peu plus sur sa lune de miel avec son ancien mari Pierre Sled.

Les lecteurs ont donc eu le plaisir de découvrir quelques anecdotes de vacances de Sophie Davant. Et elle ne pouvait occulter sa lune de miel avec Pierre Sled au moment d'évoquer ses plus beaux voyages. "Je dirais qu'il y a les voyages exceptionnels. Le premier, c'était ma lune de miel en 1991 avec Pierre. Nous avions fait une croisière sur le voilier Le Ponant et chaque matin, on découvrait un nouveau port", peut-on lire.

L'année suivante, c'est une autre magnifique destination qu'elle a découvert avec le père de ses enfants Nicolas (28 ans) et Valentine (25 ans) : la Corse. C'est à l'occasion du Téléthon qu'elle s'est rendue sur l'Ile de beauté, à Bonifacio plus précisément. "Nous tombons littéralement amoureux de l'Ile de Beauté. Dorénavant, nous y partons régulièrement l'été. Nous y louons un Zodiac, qui nous permet de découvrir le golfe de Sagone, Cargèse, Porto, Piana...", précise-t-elle. Mais elle n'oublie pas la Bretagne qu'elle porte aussi dans son coeur. "Depuis 2012, je parcours les côtes d'Armor, le golfe du Morbihan... en bateau avec des amis. J'adore ça. Je me transforme en 'G.O' et c'est moi qui suis préposée aux repas - j'adore cuisiner pour mes amis", a-t-elle conclu.

Pour rappel, Sophie Davant et Pierre Sled ont vécu une histoire d'amour durant vingt-trois ans. Mais en 2012, leurs chemins se sont séparés. "C'est difficile à dire après coup mais il est vrai que l'on s'entendait vraiment bien. Parfois, oui, je me demande pourquoi on s'est séparés. Mais lui a refait sa vie, il s'est remarié, vit en Italie... Il ne doit pas se poser les mêmes questions que moi ! (sourire)", avait confié la présentatrice à TV Mag en mai dernier. Le journaliste file le parfait amour avec la charmante Barbara Ricevuto. De son côté, la présentatrice de France Télévisions n'est également plus un coeur à prendre.