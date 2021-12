Sophie Davant perdue dans C à Vous : moment de flottement et grosse incompréhension en direct

Parfois, inutile d'insister ! En pleine discussion sur le futur prime d'Affaire Conclue qui sera diffusé le 14 décembre prochain sur France 2, Anne-Elisabeth Lemoine, Sophie Davant et Caroline Margeridon ont eu une longue incompréhension sur le plateau de l'émission C à Vous le 10 décembre 2021. Plusieurs minutes qui ont réussi à créer un certain malaise sur le plateau de France 5...

Tout a commencé lorsque l'animatrice de l'émission C à Vous a fait une pointe d'humour, tentant de rapprocher les émissions Affaire Conclue, Star Academy et The Voice. "Vous n'appelez pas encore les téléspectateurs à voter pour que tel ou tel objet puisse aller en salle des ventes ? Vous pourriez transformer ça en Star Ac' des objets" a-t-elle lancé. "On n'a pas encore les fauteuils qui tournent" répond alors rapidement Sophie Davant avant que Caroline Margeridon n'ajoute : "Il y a beaucoup de personnes qui me demandent 'pourquoi on ne peut pas faire les enchères avec vous ?"

Mais pourquoi elle ?

"Avec Anne-Elisabeth ?", lui demande Sophie Davant, visiblement très étonnée de la proposition de Caroline. "Mais qu'est-ce que je viendrai faire là-dedans, moi ?" renchérit Anne-Elisabeth Lemoine qui semble ensuite totalement perdue. "Vous venez et vous faites les enchères en direct avec nous" renchérit une nouvelle fois l'acheteuse face à Sophie Davant qui ne comprend décidément pas pourquoi les téléspectateurs voudrait voir Anne-Elisabeth Lemoine dans Affaire Conclue. "Mais pourquoi elle ?" ajoute-t-elle. "Mais non je parle des téléspectateurs !" explique alors Caroline qui met enfin un terme à cette incompréhension, légèrement gênante.

"Ah d'accord. Je n'avais pas compris non, j'ai tout ramené à moi, comme d'habitude", a ensuite répondu Anne-Elisabeth Lemoine tentant sûrement de détendre l'atmosphère qui s'était quelque peu refroidie sur le plateau...