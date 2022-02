Sophie Davant : Son ex, Pierre Sled, proche d'un président de la République ?

Pierre Sled est connu pour son métier de journaliste spécialisé en sports, de dirigeant de télévision et pour avoir deux enfants, Nicolas (né en 1993) et Valentine (née en 1995) avec la star de la télévision Sophie Davant, dont il s'est séparé en 2012. Mais ce n'est pas tout, le site de Gala rappelle que cette figure cathodique âgée de 63 ans est aussi connue pour ses liens avec un ancien président de la République : Nicolas Sarkozy.

Retour aux débuts des années 2000. Le président de France Télévisions de l'époque, Rémy Pflimlin, choisit comme conseiller pour les programmes auprès du directeur de France 3, François Guilbeau, en 2010. Une décision qui fait polémique, souligne Libération, en raison de la proximité entre Pierre Sled et le dirigeant français de l'époque. Pour autant, le journaliste ne veut pas de cette étiquette sarkozyste, tout en ne reniant pas sa relation avec le chef d'Etat. Sur le blog ImmédiaS de Renaud Revel, il demande à ce qu'on "cesse de fantasmer sur je ne sais quelles consignes venues d'en haut". Il précisera aussi au préalable : "Nicolas Sarkozy ? Je ne l'ai vu qu'une seule fois en deux ans, lors de la présentation de la loi Hadopi à l'Elysée : quelle affaire ! (...) Ce n'est pas parce que vous échangez de temps en temps avec le président de la République que vous êtes pour autant l'un de ses intimes et a fortiori un pistonné."

Pierre Sled quitte la chaîne en avril 2012, après avoir mis à l'antenne des émissions comme la quotidienne Midi en France ou l'émission d'histoire L'Ombre d'un doute. En 2013, le journaliste relance Kid Productions, société de conseil et de production audiovisuelle. C'est à ce moment-là que c'est sa vie privée prend un sacré tournant avec sa rencontre avec sa future épouse Barbara Ricevuto. Cette Italienne spécialisée en conseil et communication officie alors comme directrice des projets de l'entreprise. Ils se marieront en 2018. Depuis 2017, le journaliste polyglotte devient aussi chroniqueur sur la radio italienne Radio Centro Suono à Rome et sur la chaîne de télévision Canale 21. Durant la même année, il traite l'élection présidentielle française sur Rai News.