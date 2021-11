Sophie Davant, son histoire d'amour impossible avec Stéphane : "J'étais très amoureuse"

Les amours de jeunesse sont souvent les plus mémorables. Et ça, Sophie Davant en sait quelque chose... Invités sur les ondes d'Europe 1, dans l'émission Dis-moi ce que tu chantes, dimanche 31 octobre 2021, l'animatrice d'Affaire Conclue s'est confiée sur un tendre souvenir.

Face à Didier Barbelivien, Sophie Davant lui a fait un drôle d'aveu : celui d'avoir systématiquement éprouvé des sentiments amoureux pour ses professeurs. À ce sujet, la maman de Nicolas (27 ans) et Valentine (25 ans) s'est souvenue d'une histoire en particulier, celle d'un de ses anciens professeurs. "Il s'appelait Stéphane", avait-elle indiqué le sourire aux lèvres. Et de poursuivre : "J'étais très amoureuse de mon prof d'histoire. Le truc bien impossible !"

Elle est en couple

Au sujet de ses histoires de coeur, l'animatrice de 58 ans a toujours fait en sorte de ne pas trop en parler dans les médias. Après avoir été mariée au journaliste Pierre Sled pendant près de vingt ans (entre 1991 à 2012), puis avec l'écrivain Erik Orsenna en 2013, Sophie Davant a récemment dévoilé avoir retrouvé l'amour. Présente le 17 juillet dernier, dans Le Grand bêtisier de l'été, sur TF1, l'animatrice phare de France 2 a évoqué son livre Tout ce qui nous lie (éditions Albin Michel). Un ouvrage dans lequel elle a abordé différents thèmes de sa vie dont l'amour.

Même si Sophie Davant avait assuré n'avoir pas eu beaucoup d'histoires sentimentales durant sa vie, Christophe Beaugrand s'était alors mis en quête de lui trouver un nouvel amoureux : "Ce soir, il y a quand même deux beaux garçons. On ne sait jamais, si vous êtes toujours à la recherche de l'amour..." Une remarque à laquelle Sophie Davant a vite réagi en annonçant publiquement n'être plus célibataire. "Bah non, justement. Ça y est !", lui avait-elle lâché.