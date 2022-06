Sophie Ferjani dévoile son incroyable villa entièrement rénovée, un lieu idéal pour son mari et leurs enfants

Cela fait maintenant une bonne dizaine d'années que Sophie Ferjani évolue sur nos écrans et nous fait profiter de ses bons conseils déco. L'architecte d'intérieur, surtout connue pour être la complice de Stéphane Plaza dans Maison à vendre sur M6 a décidé il y a quelques années de s'installer à Marseille pour ouvrir son cabinet et son concept-store de décoration.

Un projet professionnel qui a bouleversé la vie son mari Baligh et de leurs trois fils Achille (15 ans), Gabriel (10 ans) et Célestin (6 ans). Et ils ont eu raison de lui faire confiance puisque la famille a trouvé dans le Sud son nid douillet. En effet, Sophie Ferjani avait à coeur d'accomplir un rêve : celui de trouver la parfaite maison. C'est au bout de deux ans de recherches qu'elle est tombée sur cette villa du XIXe siècle, nichée sur les hauteurs de la cité phocéenne, près de l'Estaque. La vue sur la mer Méditerranée y est tout simplement époustouflante et le calme qui y règne est des plus sereins. Un cadre idyllique qui n'attirait pourtant pas les foules. Il faut dire que la bâtisse d'époque semblait avoir été laissée à l'abandon et peinait à trouver un acquéreur. Mais là où beaucoup y voyaient un gouffre de travaux, Sophie Ferjani, elle, avait bien remarqué son fort potentiel et n'avait pas peur du challenge.

Moi qui rêvais d'une maison de famille, je l'ai trouvée

Elle achète donc la maison de 280m2 et se lance dans une rénovation complète, dont elle a partagé chaque étape avec sa communauté sur Instagram jusqu'au résultat final (Voir notre diaporama). "Je me suis renseignée sur son histoire, son passé. Je n'ai pas cassé de murs, ni fait d'énormes transformations. Je l'ai juste remis au goût du jour, on a changé l'électricité, le chauffage...", a-t-elle expliqué pour Gala, dont le dernier numéro est paru ce jeudi 30 juin 2022. Sophie Ferjani a en effet cherché à conserver l'authenticité de la maison et ne s'est donc pas débarrassée des sols d'origine ni des carreaux de ciment ou encore des cheminées hors d'usage. "Je voulais surtout lui redonner de la couleur, celle de Marseille", a-t-elle confié.