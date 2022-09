Sophie Ferjani : Rares images de son mari Baligh et de leurs trois enfants, elle en dévoile beaucoup !

Jeudi 1er septembre est un jour particulier pour les enfants (et les parents) puisque c'est la rentrée scolaire. Adieu les vacances et bonjour les cartables et les devoirs. Pour Sophie Ferjani, acolyte de Stéphane Plaza sur M6 dans Maisons à vendre, c'est l'occasion pour elle de faire un beau cadeau à sa communauté.

Il y a quelques heures, la pétillante rouquine de 45 ans a dévoilé sur son compte Instagram une vidéo de ses souvenirs de vacances passées dans le sud de la France - où elle vit et où elle a rénové une magnifique villa. Sur cette vidéo de plusieurs dizaines de secondes, on peut voir son mari Baligh. Il est souriant, elle le regarde avec amour, un verre à la main. En toile de fond, un sublime coucher de soleil. Cet homme, elle l'aime depuis tant d'années... "On s'est connus au lycée. C'est un amour de jeunesse, se souvient-elle. On s'est aimés et après on s'est séparés. Il est parti à l'armée et puis après il est revenu, on est ressortis ensemble", avait-elle confié à Télé-Loisirs. Et d'ajouter ensuite : "C'est mon protecteur, il marche toujours un mètre derrière. Il écoute, regarde les gens, toujours prêt à attaquer si quelqu'un n'est pas gentil, lance la jolie rousse. Sur les réseaux sociaux, si certains se font engueuler, eh bien c'était lui ! Il s'invente des pseudos pour surveiller. Quand il y a une émission en direct, il commente et tacle tous ceux qui ne sont pas gentils. C'est mon chien de garde !" Le couple travaille ensemble. Sophie Ferjani et Baligh sont les propriétaires d'un magasin, La Sélection, qu'il gère.

Sur les images on voit aussi les trois enfants du couple Achille (15 ans), Gabriel (11 ans) et Célestin (6 ans). Avec leurs parents, les trois garçons ont profité des alentours de Marseille et de la Camargue : dîner au bord de l'eau, sortie en bateaux, sauts des enfants dans la mer depuis un pont... ils ont passé un été idéal - sur d'autres images on voit aussi que des travaux étaient au programme de cette coupure estivale et que Stéphane Plaza a rendu visite à Sophie Ferjani.