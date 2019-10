Sophie (Le Meilleur Pâtissier), son handicap : les aménagements de la production

Le 11 septembre 2019, les téléspectateurs de M6 ont découvert Sophie lors du lancement du Meilleur Pâtissier, une candidate âgée de 54 ans qui est en fauteuil roulant depuis un terrible accident survenu en 2007. Interviewée par Télé Loisirs, elle a dévoilé comment la production s'était adaptée à son handicap lors du tournage.

Contrairement aux autres candidats, Sophie a cuisiné au gaz et non par induction à cause des électrodes alimentées par des piles qui sont situées dans sa moelle épinière. Un radiateur pour la protéger du froid a été placé près de son plan de travail, qui a bien entendu été abaissé. "Four et micro-ondes ont été déplacés, et un meuble accessible a été aménagé avec ses ustensiles", peut-on également lire. Sophie a également précisé qu'elle n'avait pas eu de temps supplémentaire pour les épreuves. Un détail sur lequel Julia Vignali avait également insisté lors de son interview pour Purepeople : "Il n'y a eu aucune adaptation de temps, c'est-à-dire que Sophie a eu le même temps pour faire les épreuves que les autres. Par contre, il y a eu une adaptation physique. On a baissé la hauteur de son plan de travail pour qu'elle puisse pâtisser depuis son fauteuil roulant."

Lors de son interview pour Télé Loisirs, Sophie a précisé qu'elle n'était pas paralysée à la suite de son accident survenu en 2007 (elle a été fauchée par une voiture). "J'ai des douleurs chroniques dans les jambes, qui m'empêchent de tenir debout. Mon mari avait peur pour ma santé. Il craignait que le stress réveille mes douleurs. Avant de me lancer, je suis allée voir mon médecin pour savoir si on pouvait adapter mon traitement. Je ne pouvais pas pâtisser sous morphine ! Il m'a rassurée, alors j'ai dit oui", a confié la candidate. Mais Sophie avait une condition, "ne pas être l'handicapée de service" : "M6 m'a assuré que je serais une pâtissière avec des problèmes de mobilité", a précisé la maman de six enfants.

L'intégralité de l'interview de Sophie du Meilleur Pâtissier est à retrouver dans le magazine Télé Loisirs du 14 octobre 2019.