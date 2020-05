Sophie Thalmann, "les yeux remplis de larmes", annonce une terrible nouvelle

Abattue, Sophie Thalmann est endeuillée par la mort de Pesto. Sur son compte Instagram suivi par un peu plus de 8000 abonnés, l'ancienne et populaire Miss France a révélé que son chien adoré est mort. Elle lui a rendu hommage par un long message accompagnant une photo.

La reine de beauté de 44 ans a écrit : "Mon Pesto. Ce soir c'est le coeur lourd et les yeux remplis de larmes que je te fais mes derniers adieux. 15 ans. 15 ans que tu partages ma vie, notre vie. Toi le grand frère qui as vu naître Charlie, Mika puis Robin, toi qui as vu la famille s'agrandir et qui as toujours eu un regard bienveillant sur mes enfants. Toi qui nous as apporté tant de joie. Le toutou que tout maître rêve d'avoir. Le chien toujours joyeux, le plus beau le plus fidèle des compagnons. À ton tour tu en as eu des conquêtes et des bébés ! On te surnommait même le 'hardeur' à cette époque !" De toute évidence, le regretté Pesto était aussi l'ami des trois enfants de Sophie Thalmann : Charlie (née en 2005), Mika (né en 2008) et Robin (né en 2017), issus de son mariage avec le jockey Christophe Soumillon.

Et Sophie Thalmann de poursuivre son hommage à Pesto : "Tu m'as accompagné partout. Infatigable dans nos longues randonnées à cheval (...) Je n'oublierai jamais ton regard, ta force, ton incroyable courage le jour où je t'ai retrouvé agonisant quand notre dogue argentin s'était jeté sur toi. Je t'ai cru mort ce jour-là, mais c'était mal te connaître, tel un ressuscité tu as su t'en sortir et depuis ce jour un lien encore plus fort s'était tissé entre nous. Mais depuis quelques jours ton petit corps ne supportait plus toute cette douleur. Cela fait une semaine que je pleure de te voir dépérir de jour en jour. (...) Hier, pour mon anniversaire, j'ai enfin eu le courage de te dire ces mots. De te dire à quel point je t'aime et que tu pouvais partir en paix. On a pu te serrer fort dans nos bras une dernière fois tous les cinq avant de te laisser aller te cacher sous un arbre pour y reposer en paix. Merci mon amour tu vas tellement nous manquer."

Sophie Thalmann n'est pas la seule personnalité récemment endeuillée par la mort d'un fidèle compagnon puisque le chanteur Laurent Voulzy a lui perdu sa chatte à cause d'un chauffard...