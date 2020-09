Sophie-Tith (Nouvelle Star) : Absence, usurpation d'identité... que devient-elle ?

Impossible d'oublier ce grain de voix velouté, ces reprises sulfureuses de Johnny Hallyday ou du Nightcall de Kavinsky. En 2013, Sophie-Tith remportait la victoire dans la saison 9 de Nouvelle Star... avant que l'émission ne tombe complètement dans l'oubli – malgré ses quatre ultimes saisons. Ayant su charmer les téléspectateurs de la chaîne D8, la jeune fille de 17 ans à l'époque avait sorti deux albums : l'un à la suite de son sacre, Premières rencontres, dans lequel elle empruntait le répertoire mélodique de ses idoles (Charlotte Gainsbourg, Pauline Croze, Raphaël...), le second en 2014, J'aime ça, aux airs et aux mots plus personnels. Mais en 2020 ?

Les cheveux multicolores ne semblent plus être qu'un lointain souvenir pour la chanteuse, qui a désormais 24 ans. Mais entre Sophie-Tith et son public, c'est une histoire compliquée. Supervisés par de talentueux confrères, les chanteurs des groupes BB Brunes ou de Skip the Use, son deuxième opus avait été malheureusement un sacré échec commercial. Par la suite, Sophie-Tith Charvet – de son vrai nom – avait promis qu'elle se pencherait sur un troisième album pour 2015, mais sans jamais pouvoir tenir ses engagements. Elle est réapparue en 2018 avec une reprise du titre Ella, elle l'a, en hommage à la regrettée France Gall. Pendant le confinement, elle a toutefois aidé de nombreuses personnes à traverser l'épreuve en dévoilant des reprises sur les réseaux sociaux.