Sophie Turner et Joe Jonas : Celui qui a tué leur chien ne sera poursuivi

Sophie Turner et Joe Jonas ont dû faire face à une épreuve que tout amoureux des animaux redoute : la perte tragique d'un des leurs. On apprenait récemment que Waldo, l'un de leurs deux petits chiens de la race alaskan klee kai est mort percuté par une voiture à New York, mercredi 24 juillet 2019. Le couple, qui s'est récemment marié en France, a dû consulter un thérapeute avant de faire sa déposition à la police, tant le choc émotionnel a été violent.

Lundi 29 juillet 2019, TMZ.com nous apprend que Sophie Turner et Joe Jonas ne pourront pas engager de poursuites judiciaires contre la personne qui a percuté mortellement leur petit Waldo. En effet, ils devront porter l'affaire en cour civile s'ils veulent une quelconque réparation. Selon des sources judiciaires citées par nos confrères, le conducteur est parti sans laisser aucune information. Il ne peut pas être tenu comme responsable puisque le lieu de l'accident n'est d'abord pas considéré comme une scène de crime. Ensuite, des faits "d'homicide" ne peuvent pas lui être reprochés, puisque Waldo est considéré comme une propriété et non pas comme une personne. Enfin, la police évoque bien un accident, puisque Sophie Turner et Joe Jonas ont rempli une déclaration d'accident et non pas une plainte.

Les enquêteurs estiment également que le chauffeur aurait pu ne pas savoir qu'il avait percuté un chien, vu la taille de l'animal et l'agitation permanente des rues de New York. Selon les premiers éléments cités par TMZ.com, le chien s'est échappé de la protection de son promeneur après avoir été effrayé par un passant, courant vers la route où il a été percuté, sans préméditation de tuer le chien de la part du conducteur.

L'identité du conducteur reste toujours inconnue. Si jamais cette personne était identifiée, cela permettrait à Joe Jonas et Sophie Turner de la poursuivre éventuellement en justice, notamment pour le coût du chien ou encore le choc émotionnel causé par sa mort, devant une cour civile.