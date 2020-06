Sous les jupes des filles : Virginie Efira écartée du film pour "affaire privée"

Pour son tout premier film en tant que réalisatrice, Audrey Dana a pu s'appuyer sur un casting cinq étoiles : Vanessa Paradis, Isabelle Adjani, Laetitia Casta, Sylvie Testud, Géraldine Nakache, Marina Hands, Audrey Fleurot... Une autre célèbre actrice francophone aurait dû elle aussi jouer dans la comédie Sous les jupes des filles en 2014 : Virginie Efira, qui a finalement été remplacée par Alice Taglioni. Le rôle a échappé à la comédienne belge en raison de sa vie personnelle.

Au détour d'une interview accordée au magazine Grazia au printemps 2014, juste avant la sortie du film, Audrey Dana avait expliqué : "Alice a remplacé Virginie Efira qui devait jouer la lesbienne avant que des affaires privées me fassent changer d'avis." La comédienne faisait ici référence à son divorce avec le réalisateur Mabrouk El Mechri, après six ans de mariage et un enfant, Lee, né en 2008. Au moment de tourner Sous les jupes des filles, ce dernier avait retrouvé l'amour auprès de Virginie Efira, avec qui il a accueilli une petite Ali en 2013. Le couple s'est finalement séparé l'année suivante.