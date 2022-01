Spéctaculaire : Nolwenn Leroy pétillante dans un look brillant face à Anggun rayonnante en robe

Jean-Marc Généreux et Cyril Féraud ont préparé aux téléspectateurs un nouveau numéro de Spectaculaire à ne pas louper ! Ce samedi 15 janvier 2022, ce sont encore une fois des artistes prestigieux et venus du monde entier qui vont défiler sur le plateau de France 2 dès 21h10. Ils livreront des prestations incroyables comme du roller acrobatique, du cerceau aérien ou encore une performance avec une roue Cyr enflammée... Le duo d'animateurs a également invité des chanteurs de renom à venir pousser de la voix, à savoir Nolwenn Leroy et Florent Pagny.

La première est toujours en promotion pour son dernier album, En cavale, réalisé avec l'aide de Benjamin Biolay et paru en novembre 2021. Pour Spectaculaire, Nolwenn Leroy a mis le paquet niveau look en optant pour un jean et un top brillant sans manches, inspiré des années 1970 ! Florent Pagny était lui aussi présent pour défendre son dernier opus, intitulé L'Avenir, pour lequel il a collaboré avec Calogero. Un passage sur France 2 qui survient alors qu'il célèbre actuellement ses 60 ans avec une tournée anniversaire qui l'emmènera aux quatre coins de l'Hexagone jusqu'à l'été 2022.

Tout ce beau monde fera le show devant les quatre invités principaux de la soirée, Anggun, Titoff, Gil Alma et Virginie Hocq. Ces derniers ne feront pas qu'en prendre plein les yeux puisqu'ils devront jouer et répondre à des questions sur les numéros dans le but de récolter de l'argent au profit de l'association Aviation sans frontières. Une ONG qui vient en aide aux plus démunis. Cela fait partie des nouveautés de la saison 2 de Spectaculaire comme nous l'avait expliqué Jean-Marc Généreux lors d'une interview pour Purepeople. "C'est magique. Ce qui change, c'est qu'il y a une bascule jeu pour amasser de l'argent qui reviendra au parrain ou marraine de la soirée", confiait-il.

Spectaculaire ce samedi 15 janvier 2022 sur France 2 dès 21h10