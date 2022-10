Star Academy : Deux candidats de deux saisons différentes se sont mariés !

Qui a dit qu'au château de Dammarie-les-Lys, on ne trouvait pas l'amour ? Certainement pas les couples qui se sont formés grâce à leur participation à la Star Academy ! Jenifer et Jean-Pascal de la première saison ont vécu une courte idylle, tandis que d'autres sont encore ensemble, bien des années après leur passage télévisé sur TF1. C'est le cas de Patrice Maktav et Lucie Bernardoni ! Lui a tenté sa chance en 2001 lors de la première édition tandis qu'elle a été finaliste de la quatrième saison en 2004, avant de s'incliner face au regretté gagnant Grégory Lemarchal. Ils n'étaient pas de la même édition, et pourtant...

Durant des années, ils se sont croisés sans jamais rien oser. Finalement, le charmant brun et la belle chanteuse se sont rapprochés avant de finir en couple. Et même à partir de ce moment-là, Lucie Bernardoni et Patrice Maktav ont vécu leur idylle dans la plus grande discrétion. Pas question de s'afficher à tout va. Du moins, jusqu'à un grand événement ! Le 23 octobre 2018, le couple a célébré son mariage en Écosse, plus précisément sur l'île de Skye, dans le Nord-Ouest du pays. Sur Instagram, ils ont partagé de belles photos de la cérémonie. Le comédien vu dans Plus belle la vie (France 3) s'était affiché élégant en costume, une rose à la boutonnière, tandis que sa moitié avait opté pour une veste de fourrure blanche.

Trois ans après ce moment inoubliable, Patrice Maktav a fait une belle surprise à Lucie Bernardoni. Alors qu'ils étaient déjà unis, une nouvelle demande en mariage a été faite. En février dernier, alors que la jeune femme célébrait son anniversaire, son époux lui a demandé une nouvelle fois sa main. "MERCI à tous ! 35 ans. Mon mari qui me redemande une deuxième fois en mariage le soir de mes 35 ans... J'ai dit une nouvelle fois oui mais avec les yeux car ma voix a décidé de me lâcher aujourd'hui. Mais c'est avec le Coeur qu'on parle le mieux, j'crois bien ! Je vous embrasse", avait-elle écrit sur Instagram. En bref, entre eux, c'est l'amour fou !