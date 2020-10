Grégory Lemarchal trop favorisé à la Star Ac' ? Jean-Pascal Lacoste n'en doute pas

La polémique ne semble décidément pas prête de se terminer. Suite aux nouvelles révélations de deux anciennes professeures du château de Dammarie-Les-Lys - Isabelle Charles interviewée dans le journal La Montagne et Armande Altaï dans l'émission Jordan De Luxe - qui ont confié que Gregory Lemarchal avait été protégé par la production de la Star Academy lors de la quatrième saison, Jean-Pascal Lacoste a une nouvelle fois été invité à donner son avis sur l'émission de divertissement. L'interprète du titre L'agitateur a sous-entendu que la maladie de Grégory Lemarchal (atteint de mucoviscidose) avait pu en quelque sorte le "favoriser" lors de la compétition.

"Selon moi, la télé reste un divertissement. Il n'y a pas de hasard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a très peu de directs etc... Personnellement, et je connais un peu Armande, que la production se soit appuyée sur sa maladie, malheureusement, ça ne me choque pas. Ça n'empêche pas le talent qu'il avait, mais je pense que ça aide aussi pour les audiences, pour les ventes..." a-t-il révélé face à Benjamin Castaldi, légèrement choqué, dans Touche pas à mon poste vendredi 2 octobre 2020.

Décontenancé, l'animateur a incité l'ex de Jenifer à clarifier ses propos et lui a demandé si, selon lui, Grégory aurait pu gagner la Star Academy même s'il chantait "très mal". "Non parce qu'il chantait très bien, il avait du talent. (...) Mais aujourd'hui, la télé se sert aussi de ça. Alors, je le répète à tous ceux qui nous regardent, je n'ai rien contre l'association, ni TF1. Ça évitera que vous me cassiez les c*******. Mais je pense qu'il y a une grosse part de vérité là-dessus." a alors répondu le fiancé de Delphine Tellier. Des confessions qui risquent de peiner les fans de Gregory Lemarchal et qui provoqueront peut-être un énième clash avec d'anciens candidats de la Star Ac'.

Pour rappel, Jean-Pascal Lacoste avait déjà accusé la chaîne TF1 de vouloir faire du "business" autour de la maladie de Grégory Lemarchal avec le biopic Pourquoi je vis réalisé en hommage au jeune homme décédé en 2007 de la mucoviscidose. Le chroniqueur de TPMP avait également critiqué l'album hommage Restons amis imaginé par les anciens acolytes de Gregory à la Star Ac'. S'en était suivi un violent clash entre Jean-Pascal et Sofiane (ancien ami du regretté chanteur) sur le plateau de TPMP.