Star Academy : "J'espère qu'elle dort là", rare confidence de Camille Lellouche sur sa fille Alma

Ce samedi soir, les téléspectateurs avaient rendez-vous sur TF1 pour un nouveau et quatrième prime de la Star Academy. Et la compétition se resserre à quelques semaines de la grande finale. Ce sont encore quatre élèves parmi les dix restants qui se sont retrouvés sur la sellette et deux d'entre eux vont se faire éliminer définitivement de l'aventure à la fin de la soirée. Cette semaine, le banc des nominés était 100% féminin avec Paola et Carla et Léa et Tiana qui formaient des duos lors des évaluations et qui ont donc leur destin lié jusqu'au verdict final. Le public ne pourra sauver qu'un seul de ces binômes et, contrairement aux primes précédents, le reste des élèves n'aura pas l'opportunité de repêcher quelqu'un. Jusqu'à présent, trois candidats ont quitté l'aventure : Amisse, Ahcène et Cenzo.

Le résultat des votes est forcément très attendu mais, la Une avait d'abord bien prévu de faire le show, notamment en invitant des stars de la chanson. Christophe Willem, Slimane, Pomme et Elodie Frégé (qui a fait son retour dans le programme 19 ans après sa victoire lors de la saison 3) ont fait le déplacement, tout comme Garou, pour chanter avec les six élèves épargnés.

On s'arrange

Camille Lellouche était également de la partie. Elle avait fait la surprise à Enola, en la prévenant peu de temps avant le prime qu'elles allaient chanté ensemble sur son morceau Ne me jugez pas. Mais à la fin de leur prestation, Nikos Aliagas n'a pas pu s'empêcher de rappeler aux téléspectateurs qu'elle a récemment accouché d'une petite fille prénommée Alma - son premier enfant qu'elle a eu avec un homme dont elle garde l'identité secrète - et de lui demander si tout se passait bien à la maison.

"Elle va bien Alma ?", lui a demandé l'animateur, en précisant qu'il s'agit de la première "sortie" de l'artiste depuis son accouchement. "Elle va bien, j'espère qu'elle dort là !", a-t-elle répondu, alors qu'elle venait de dire, avec humour, qu'elle "rentre le ventre", ironisant ici sur le fait qu'elle aurait toujours un baby bump. "Papa la garde ?", s'est également interrogé Nikos Aliagas, ce à quoi elle a répondu : "On (elle et son compagnon, ndlr) s'arrange".