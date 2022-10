Star Academy : Julien Clerc pas tendre avec l'émission après sa prestation, il évoque "un sale coup"

Le 22 octobre 2022, TF1 a diffusé la deuxième émission en direct de la Star Academy. Un prime qui s'est terminé par l'élimination d'Amisse. Mais avant cela, certains élèves ont eu le privilège de chanter avec des artistes. Julien Clerc a interprété un medley avec Louis (sur la chanson Ce n'est rien), puis avec Paola (sur Fais-moi une place) et enfin Anisha (sur Utile) avant de reprendre tous ensemble Quand je joue. Une prestation sur laquelle il est revenu dans Les Grosses Têtes (RTL) lundi 24 octobre.

Paola se souviendra longtemps de son duo avec Julien Clerc, mais pas pour de bonnes raisons. Si elle a pris plaisir à chanter avec l'artiste de 75 ans, elle s'en est voulu de s'être trompée dans les paroles. Mais l'interprète ne lui en veut, à coup sûr, pas. Pour preuve, il a pris la défense de la jeune femme de 23 ans lors de son passage dans l'émission radio de Laurent Ruquier lundi.

Le présentateur a interrogé Julien Clerc sur le niveau, de son point de vue, des candidats de la Star Academy. "Ils ont fait un sale coup à une des élèves, qui chantait très bien en fait, qui chantait très juste. Mais comme souvent, une chanson d'homme reprise par une femme, il y a un problème de tonalité, et là, elle a chanté Fais-moi une place, et elle était un peu à la cave si vous voulez", a-t-il confié dans un premier temps. Il a ensuite précisé que la chanson était "un peu trop basse pour elle". "Je ne pense pas qu'elle a pu donner son plein talent", a-t-il précisé.

En revanche, il a été très impressionné par Anisha qui est "très très bonne à [son] sens" et "qui a beaucoup de feeling". Même constat pour Louis : "Quand il utilise sa voix de tête, il est très bon." Des paroles qui iront droit au coeur des élèves quand ils les découvriront à leur sortie, le plus tard possible espérons-le pour eux.

Pour le prochain prime, ce sont Véronique Sanson, Tom Gregory, Hyphen Hyphen, Gims, Zaz et Keen'V qui ont été conviés.