Star Academy : Mariage d'une candidate phare, son époux n'est pas un inconnu

La journée du 29 mai 2022 restera à jamais gravée dans la mémoire d'Alice Raucoules et Gus illusionniste. Hier, la candidate de la Star Academy 8 (qui est arrivée en finale face au gagnant Mickels) et sa célèbre moitié ont passé un grand cap dans leur relation.

Alice Raucoules et Gus illusionniste se sont en effet mariés. C'est à la mairie du 9e arrondissement de Paris que les tourtereaux se sont dit "oui" devant leurs proches pour le meilleur et pour le pire. Afin de partager cette heureuse nouvelle, la charmante blonde révélée au grand public en 2008 et aussi vue dans la série Dreams sur NRJ12 a publié une photo en noir et blanc sur laquelle on peut découvrir son mari et elle se regarder amoureusement tout en souriant. Lui aussi a partagé un cliché à la sortie de la mairie, l'occasion de découvrir qu'elle porte une robe blanche courte un peu bohème. Ses cheveux sont coiffés en une nattes et quelques fleurs ont été placées. La star de l'illusion portait quant à lui un costume trois pièces rose poudré.