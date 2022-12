Star Academy : Rupture surprise d'une candidate avec sa compagne, trois ans après leur beau mariage

Valentin Moricet, candidat de L'amour est dans le pré 2021 (M6), n'est pas le seul à avoir annoncé une triste nouvelle à l'occasion du réveillon de Noël. Anne-Laure Sibon, révélée en 2002 lors de la saison 2 de la Star Academy (TF1), a aussi fait une douloureuse annonce sur Instagram, le 24 décembre 2022.

L'ancienne star académicienne était plutôt discrète sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et pour cause, elle tentait de digérer une épreuve, en silence. Mais à l'occasion des fêtes de fin d'année, Anne-Laure Sibon a fait le choix de briser le silence pour tenir ses abonnés informés. Ainsi, ces derniers ont découvert que celle qui donne des cours de préparation physique dans une académie de tennis qu'elle a fondée ne forme plus un couple avec Olivia (cofondatrice de l'établissement). "Ca fait quasiment un an que je suis assez discrète, que je raconte très peu de choses. (...) Vous avez vu un très beau reportage sur ma vie personnelle il y a quelque temps. Ce reportage avait été tourné en septembre 2020. On va bientôt être en 2023 et la vie a un peu changé. Ca fait un an qu'on s'est séparés avec Olivia. Elle va bien, je vais bien. Mais il aura fallu du temps avant que je puisse vous l'annoncer", a-t-elle révélé.

Sans surprise, Anne-Laure Sibon et la professeure de tennis ont souffert de cette rupture. "On a clôturé toute notre histoire et ça aura mis du temps et ça aura été lourd, parce que vous le savez aussi bien que moi, une séparation ce n'est jamais drôle. Mais tout va bien, on est chacune très heureuses dans nos vies aujourd'hui et la vie continue. On se souhaite le meilleur et on est en paix", a-t-elle poursuivi. Et de conclure qu'elle allait se consacrer à ses projets.