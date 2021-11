Star Academy : Une ancienne prof' est enceinte de son deuxième enfant, jolies photos de son baby bump

Aria Crescendo, qui avait été la prof de yoga des apprentis chanteurs de Star Academy en 2005 et 2006, a fait un sacré bout de chemin depuis son passage dans l'émission de TF1, notamment du côté de sa vie privée. Celle qui a été repérée à l'âge de 17 ans et a intégré le célèbre cabaret Crazy Horse est actuellement enceinte de son deuxième enfant.

En couple avec Gus Forristal, un homme qui ne peut que la comprendre étant donné qu'il est aussi prof de yoga (et photographe), la sublime blonde est déjà la maman de Calvin un petit garçon de 2 ans (un bébé qui a déjà son compte Instagram et qui adore faire du yoga avec sa maman) et attend un autre enfant. C'est ce qu'elle a révélé sur le réseaux social de partage d'images en août dernier en posant au côté de ses deux hommes.

Depuis, on sait qu'il s'agit d'un nouveau petit garçon. "Calvin va avoir un petit frère et un meilleur ami. Nous sommes si excités... Nous avons déjà choisi un prénom", avait-elle fait savoir. Pour l'heure, elle n'a bien sûr pas révélé comment son deuxième bébé allait s'appeler.

La jeune femme pose régulièrement avec son baby bump. Dernièrement, elle a participé à la Fashion Week parisienne où elle a posé avec son ventre arrondi moulé dans une jolie combinaison.