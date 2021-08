Aria (Star Academy) enceinte : le sexe de son bébé dévoilé et autre grande annonce

Double dose de bonheur pour Aria Crescendo et son compagnon, le photographe et professeur de yoga Gus Forristal. L'ancienne prof' de la Star Academy (de yoga, en 2005) est enceinte de son deuxième enfant. Et le 8 août 2021, elle a dévoilé le sexe de son bébé.

Les annonces s'enchaînent pour la belle blonde de 37 ans. Deux jours après avoir officialisé sa deuxième grossesse, Aria a dévoilé si elle attendait une petite fille ou un petit garçon à ses abonnés. Pour ce faire, elle a publié des photos d'un shooting sur lesquelles Gus, leur fils Calvin (2 ans) et elle posent complices, en maillot de bain. Sur le premier cliché, tous fixent l'objectif et la future maman a une main posée sur son baby bump déjà bien arrondi. Sur le deuxième, le petit garçon embrasse tendrement sa mère, sous le regard attendri de son père. Et sur les autres, un coup ils se font un câlin, un autre ils posent simplement.

"Bon voilà... C'EST UN GARÇON. Calvin va avoir un petit frère et un meilleur ami. Nous sommes si excités... Nous avons déjà choisi un prénom. Quels sont vos prénoms de garçon préférés ? Si vous voulez les partager, mettez-les en commentaire de ce post", a-t-elle écrit en anglais en légende de sa publication.