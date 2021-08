Star Academy : Une ex-prof enceinte de son deuxième enfant

Il y a deux ans, c'est sa première grossesse qu'Aria annonçait à ses abonnés. Elle avait partagé deux photos sur lesquelles elle faisait une posture de yoga, avec sa moitié à ses côtés en train d'écouter son ventre, puis de l'embrasser. "Hey, les amis. Gus et moi avons une nouvelle excitante à partager. Nous allons bientôt accueillir un nouveau membre dans notre famille et nous sommes sur la lune. Créer la vie avec la personne que vous aimez est la plus belle chose au monde. C'est excitant et effrayant à la fois. C'est une nouvelle aventure qui commence pour nous et on l'aime déjà", avait-elle commenté. Son fils Calvin Lucky Forristal a vu le jour le 14 juillet 2019.