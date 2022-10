Star Academy : Une candidate phare en couple et mariée à une célébrité au talent très particulier

En 2001, TF1 a lancé la première saison de la Star Academy. Une émission, présentée par Nikos Aliagas, qui a duré jusqu'en 2008 (et qui fera son retour le 15 octobre prochain). Ainsi, les téléspectateurs ont vu passer de nombreux candidats, parmi lesquels Alice Roucoules. Une jeune femme en couple avec un homme connu.

C'est lors de la dernière saison en 2008 que la belle blonde a été révélée au grand public. Une édition au cours de laquelle elle est arrivée en finale face à Mickels (le gagnant). Depuis, même si elle se fait plus discrète, Alice Roucoules est toujours dans le milieu artistique. En 2014, elle était au casting de la série de NRJ 12 Dreams. Elle est ensuite apparue dans Munch, Je te promets ou encore Le Stagiaire (en 2021). Et actuellement, elle est à l'affiche de la pièce de théâtre Inavouable, à la Comédie des Champs-Elysées. Elle n'a pas abandonné la musique pour autant et partage ses projets musicaux sur Instagram.

Côté privé, Alice Roucoules est tout aussi comblée. Elle est en couple avec Gus Illusionniste (Augustin Petit de son vrai nom). Le public a pu le voir dans La France a un incroyable talent en 2015. Deux ans plus tard, c'est dans Diversion que la star de l'illusion apparaît. Depuis, on a pu le voir à de nombreuses reprises dans Vendredi tout est permis. Il a aussi participé aux Comiques préférés des Français ou dans Fort Boyard en 2020.

Les tourtereaux n'exposent que peu leur relation mais en mai dernier, ils ont souhaité partager un grand bonheur. Alice Raucoules et Gus l'Illusionniste se sont unis à la mairie du 9e arrondissement. A l'époque, ils avaient notamment partagé une photo en noir et blanc sur laquelle ils se regardaient amoureusement tout en souriant. Ils ont semble-t-il fait une nouvelle cérémonie, religieuse cette fois, en septembre. L'ancienne candidate de la Star Academy a publié plusieurs photos de cet heureux jour. On peut notamment la voir au côté de son papa à l'entrée de l'église. Et récemment, elle a dévoilé de nouvelles photos dont une magique où son homme semble voler.