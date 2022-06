Steeve Cordule (Familles nombreuses) traumatisé après l'accident de son fils, "il a vu Tom au sol"

Mardi 14 juin, Justine Cordule a fait des confidences inquiétantes en story Instagram. La maman révélée dans Familles nombreuses, la vie en XXL et à la tête d'une tribu de sept enfants a bien failli perdre l'un d'entre eux. En effet, son fils Tom (12 ans) a été percuté par une voiture en allant à l'école ce matin-là. "On nous a contactés pour nous dire que Tom s'était fait renverser par une voiture. Il doit passer par un passage piéton pour aller au collège. Il est au bout de notre rue, mais il a tout un trottoir qui le mène à ce passage piéton et il s'est fait renverser", a-t-elle expliqué. Alertés aussitôt, les parents du jeune Tom se sont empressés de le rejoindre sur place avant que les pompiers ne viennent le prendre en charge. "Il a fait quelques examens et il a eu beaucoup de chance. Il n'a rien. Il vient de sortir de l'hôpital et pour l'instant, tout va bien. Évidemment, il est sous surveillance", a rassuré Justine Cordule.

Jeudi matin, c'est Tom lui-même qui a donné de ses nouvelles via le compte de sa maman. "Je me sens beaucoup mieux", a-t-il confié. Justine a de son côté précisé qu'il n'était "pas choqué" et semblait bien se remettre des événements. Elle compte néanmoins l'accompagner les prochaines fois qu'il ira à l'école. "Je referai la route avec lui pour lui réexpliquer les bases, le rassurer s'il est inquiet", a-t-elle annoncé.

Celui qui est traumatisé en revanche, c'est Steeve Cordule, le papa de Tom. "Steeve a fait un énorme cauchemar qui a réveillé Lyson (leur bébé de 3 mois, ndlr) tellement il a hurlé. Il s'est imaginé la scène. Je pense qu'on est beaucoup plus stressés que Tom... Quand le téléphone sonne et qu'on vous dit que votre fils s'est fait renverser, vous vous imaginez tout et n'importe quoi. C'était atroce, nous ne sommes jamais prêts à recevoir ce genre d'appels. Vous n'avez qu'une hâte, c'est d'être sur place. Et en même temps Steeve est le premier (d'eux deux, ndlr) à être arrivé arrivé. Donc il a vu Tom au sol. L'image reste en tête je pense...", a-t-elle déclaré.