Familles nombreuses : Un enfant renversé par une voiture, la maman raconte leur "grosse frayeur"

La journée du 14 juin 2022 a été mouvementée pour la famille Cordule, que les téléspectateurs ont pu découvrir dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). En story Instagram, Justine a révélé que son mari Steeve et elle avaient eu une grosse frayeur.

Après avoir passé sa pause déjeuner chez lui, Tom Cordule (12 ans) a repris le chemin de l'école pour terminer sa journée. Mais le petit garçon, qui est atteint de troubles autistiques, a connu une grosse mésaventure. Alors qu'il se trouvait sur un passage piéton, il a été renversé par une voiture. Une histoire que sa maman Justine a "brièvement" racontée en story Instagram. "On a eu une très grosse peur cet après-midi. On nous a contactés pour nous dire que Tom s'était fait renverser par une voiture. Il doit passer par un passage piéton pour aller au collège. Il est au bout de notre rue, mais il a tout un trottoir qui le mène à ce passage piéton et il s'est fait renverser", a tout d'abord confié la mère d'une tribu de sept enfants qui a récemment révélé qu'elle avait connu un drame.

Tom Cordule victime d'un accident

Justine Cordule a ensuite expliqué que c'est un coiffeur qui les a contactés son mari Steeve et elle pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Très vite, ils se sont rendus sur les lieux et ont appris que les personnes présentes avaient déjà contacté les pompiers ainsi que la gendarmerie. "On est arrivés avant eux vu qu'on est juste à côté et de suite, on a vu que ça avait l'air d'aller. Il était conscient. Il se plaignait un peu de ses hanches et de sa tête, il avait une grosse bosse. Mais ensuite, il est parti avec les pompiers. Il a fait quelques examens et il a eu beaucoup de chance. Il n'a rien. Il vient de sortir de l'hôpital et pour l'instant, tout va bien. Evidemment, il est sous surveillance", a poursuivi la charmante blonde.

Après avoir raconté cette histoire, Justine Cordule n'a évidemment pas échappé à quelques commentaires. Si certains étaient bienveillants, d'autres internautes ne se sont pas gênés pour lui demander pour quelle raison ils laissaient aller leur fils seul à l'école. "Parce que c'est au bout de notre rue ! Parce qu'il a 12 ans. Parce qu'il est autonome. Parce qu'il n'a pas de retard mental ou handicap moteur. Parce qu'il le veut. Parce que nous avons confiance en lui. Parce que ce chemin, nous l'avons fait avec lui des dizaine de fois. C'est tout simplement un accident qui peut arriver à tout le monde", a-t-elle répondu. Elle a également précisé que la personne qui avait percuté Tom était restée sur place. "Non il n'était pas en excès de vitesse ni ivre, c'est un accident. Nous ne lui en voulons pas. Je pense que l'image de Tom volant sur son capot restera gravée dans sa tête", a-t-elle conclu.