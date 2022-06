Justine Cordule (Familles nombreuses) critiquée après l'annonce de sa fausse couche : sa mise au point !

Le 29 mai 2022, sur les réseaux sociaux, Justine Cordule a évoqué un bien triste instant de sa vie de maman. L'ancienne star de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a révélé avoir perdu un bébé il y a des années. "Aujourd'hui, je vous en dit un peu plus, tout en gardant quand même une partie secrète pour le moment. Mes 7 merveilles : Timeo, Tom, Cloe, Toan, Lilas-Rose, Lubin et Lyson. Mais un ange portant le nom de Eyael veille sur nous. Depuis 8 ans maintenant !", a-t-elle écrit. Des confidences qui n'ont pas été au goût de tous... Critiquée, la jolie blonde réplique.

Jeudi 9 juin 2022, en story sur Instagram, l'amoureuse de Steeve partage quelques messages malveillants à son encontre. "Prêtes à n'importe quoi pour qu'on parle d'elles... Une fausse couche et un deuil périnatal sont des choses douloureuses, intimes... S'en servir pour parler de soi est vraiment abject... Quelle mentalité crasse...", peut-on lire. Et la jeune femme de s'agacer : "Comme d'habitude, ça se défoule sur le groupe Facebook ! C'est juste atroce de dire des choses pareilles."

Puis, dans la foulée, celle qui a récemment accueilli son septième enfant répond aux attaques après la révélation de sa fausse couche : "Non, on n'en parle pas pour faire le buzz. Je parle pour les autres personnes qui ont récemment vécu le deuil périnatal." Et de préciser que certaines femme "se bloquent" après la perte d'un enfant, refusent d'en parle et ne souhaitent pas être accusée de "se plaindre" ou de faire face à des réponses telles que : "Ce n'est rien, c'était il y a des semaines, il n'y a pas de drame." Ainsi, elles se terrent dans le silence et souffrent seules.

Aujourd'hui, Justine Cordule parvient à s'exprimer sur ce sujet très sensible. "Nous on l'a vécu, ce n'était pas quelques semaines, c'était quelques mois", indique-t-elle. Si certaines sont profondément peinées par ces messages de critiques, de son côté, la jolie blonde s'est endurcie. "Ça ne me touche pas parce que nous, on l'a vécu il y a huit ans. Maintenant, je sais en parler sans pleurer. Mais les personnes qui viennent de le vivre et qui voient ça ! C'est juste honteux !", déclare-t-elle.