"Un ange portant le nom d'Eyael" : Justine Cordule (Familles nombreuses) révèle avoir perdu un bébé

Justine et Steeve Cordule ont réussi malgré la douleur à se relever de cette terrible épreuve et n'ont donc cessé ces dernières années d'agrandir leur clan. En revanche, ils devraient désormais s'arrêter là. Lorsque Jordan De Luxe leur avait demandé s'ils comptaient avoir un nouvel enfant dans son émission Chez Jordan, leur réponse était très claire : "Non, non, ça ira !"

Il faut dire que les grossesses de Justine Cordule ont beaucoup fait souffrir son corps. Aujourd'hui, elle est même très complexée par certains de ses aspects physiques. Lors de cet entretien, elle confiait vouloir d'ailleurs se tourner vers la chirurgie esthétique pour notamment refaire sa poitrine.