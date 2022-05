Justine Cordule (Familles nombreuses) amincie après son 7e accouchement : elle évoque sa perte de poids

Le 12 mars dernier, Justine Cordule a donné naissance à son septième enfant. L'ex-candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL a accueilli une petite fille prénommée Lyson avec son mari Steeve. Il devrait s'agir là du dernier bébé du couple et pour cause, la maman avait confié dans l'émission Chez Jordan être suffisamment complexée par "sa prise de poids depuis treize ans" après ses sept grossesses.

Pourtant, Justine Cordule semble n'avoir aucun mal à perdre ces kilos. Deux semaines après son accouchement, elle se réjouissait par exemple d'avoir perdu une dizaine de kilos. "Ce qui est cool c'est que je n'ai pas du tout l'impression de me priver parce que je mange comme d'habitude. Après, je ne mange pas dans l'excès comme j'ai pu le faire enceinte, je bois énormément d'eau, entre 1L et 1,5L par jour", expliquait-elle.

Depuis, la jolie blonde continue d'impressionner en perdant du poids. D'impressionner mais aussi de questionner. Une internaute lui a notamment demandé quel était son véritable secret pour retrouver sa silhouette aussi vite. "Je veux mettre les choses à plat. J'ai pris 25 kilos pendant ma grossesse donc là, logiquement, je perds énormément", a-t-elle expliqué mardi 10 mai 2022. Et d'ajouter : "Comme toute personne qui accouche, on perd beaucoup au début. Ensuite, on perd moins rapidement. Donc là actuellement, je perds à peu près 1,5 kilos par semaine, ça dépend vraiment des personnes. Il faut suivre des régimes".

Justine Cordule fait tout de même tout ce qu'il faut pour retrouver son corps en rééquilibrant son alimentation. Elle espère ainsi se débarrasser de ses gros complexes. "J'ai énormément de vergetures et ça me complexe énormément", avait-elle encore avoué pour Jordan De Luxe. Elle annonçait par ailleurs vouloir se tourner vers la chirurgie esthétique. "Je n'ai plus de poitrine depuis ma première grossesse. Et ça, ça me complexe", regrette-t-elle. En 2021 déjà, elle avait même planifié une opération mais entre temps, elle tombait enceinte de sa dernière fille Lyson.