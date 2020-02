Steevy Boulay : L'ancien candidat de Loft Story au casting d'une célèbre série

Steevy Boulay n'a décidément pas fini de nous surprendre. A 39 ans, l'ancien candidat extravagant de Loft Story, révélé au même moment que Loana en 2001, s'essaye à nouveau à la comédie. En effet, il a été annoncé que le sociétaire des Grosses Têtes sera au générique du prochain épisode de la série à succès Capitaine Marleau sur France 3.

Ainsi, il donnera la réplique à l'actrice principale de la fiction, Corinne Masiero, en incarnant le rôle de Steve Duteil dans le cadre d'une nouvelle intrigue palpitante imaginée par la réalisatrice Josée Dayan. L'épisode intitulé La Reine des glaces est actuellement en tournage à Gérardmer dans Les Vosges et sera consacré à l'enquête autour du meurtre d'une patineuse artistique. Lors de cet épisode certainement très attendu par les fidèles téléspectateurs, d'autres guests de renom feront leur apparition, à savoir la comédienne Sylvie Testud mais aussi l'ex mari de Sophie Marceau, Christopher Lambert.

Si l'on n'a plus l'habitude de voir Steevy Boulay à l'écran, ce n'est pourtant pas la première fois qu'il enfile le rôle de comédien. Depuis sa sortie du Loft, le protégé de Laurent Ruquier a multiplié les pièces de théâtres en France mais aussi en Belgique et en Suisse. Du côté du feuilleton Capitaine Marleau, suivi chaque semaine par des millions de personnes, il continue de séduire des personnalités connues. Aux côtés du personnage de la flic déjantée, on a déjà pu retrouver Laura Smet, Gérard Depardieu, Muriel Robin ou encore Isabelle Adjani. Rien que ça !