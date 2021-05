Steevy Boulay, son coming-out difficile auprès de son père : "J'ai eu très très peur"

Depuis les 20 ans de Loft Story célébrés sur C8 en avril dernier, Steevy Boulay a fait un retour remarqué sur la scène médiatique. L'ancien candidat de M6 en 2001 est même devenu chroniqueur pour Touche pas à mon poste sur C8 et enchaîne les interviews. Ce jeudi 6 mai 2021, il est d'ailleurs l'invité d'Evelyne Thomas sur Non Stop People pour faire le point sur son parcours. L'animatrice a également évoqué son homosexualité, dont il n'a pas eu conscience à un jeune âge. "C'est arrivé très tard. Je me suis cherché très longtemps, vers 21 ans, je me suis dit : 'cette fois je suis gay, c'est sûr'. J'ai eu des rapports sexuels avec des femmes et ça s'est très bien passé, j'ai pris mon pied, mais un jour j'ai essayé les garçons, je me suis dit que c'était beaucoup plus sympa (rires)", a-t-il confié.

Steevy Boulay a aussi mis du temps à faire son coming-out auprès de ses parents, malgré qu'ils lui aient "tendu plusieurs fois la perche" à ce sujet. La faute sans doute à la grande appréhension qu'il a eu d'en parler à son père, Daniel. Et pour cause, l'ancien Lofteur a été "traumatisé par une phrase" de ce dernier lorsqu'il étaient enfant.

"C'était en 87, j'étais chez mon père qui habitait à Bourgueil, tous les 15 jours j'allais chez lui. On regardait Le Grand Bleu. Mon père était dans le lit, avec ma petite soeur, et moi j'étais allongé, la tête devant la télévision en face. À un moment, il y a Rosanna Arquette qui fait l'amour à Jean-Marc Barr. Et il y a mon père qui me dit ça, j'avais 7 ans : 'Si un jour tu me dis que t'es pé**, je t'en fous une dans la gueule'. Je n'ai pas compris. Je regardais le film, j'avais les larmes qui coulaient, et j'essayais de faire en sorte qu'il ne s'aperçoive pas que je pleurais. Ça a été la scène peut être la plus douloureuse", a raconté Steevy Boulay.

Ainsi, il a eu "très très peur" au moment d'avouer son homosexualité à ses parents. Mais contre toute attente, son père a été "extraordinaire". "Il a tout de suis accueilli mon compagnon de l'époque", a précisé le complice de Laurent Ruquier. Le père de Steevy Boulay est malheureusement aujourd'hui décédé, des suites d'un cancer fulgurant de la langue et de la bouche. Le chroniqueur s'épanouit de son côté dans une relation sérieuse avec un homme depuis deux ans maintenant.