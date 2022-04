Steevy Boulay : Un proche assassiné, ce drame familial qui l'a beaucoup touché

La même année, une tribune était signée par plus de 100 femmes pour alerter le gouvernement sur le fléau que sont les féminicides. Muriel Robin, qui avait incarné à l'écran l'histoire de Jacqueline Sauvage, condamnée pour avoir tué son mari violent, s'était indignée : "Il y a tout à faire et rien n'est fait. Il faut identifier précisément les parcours et les manquements qui ont conduit aux meurtres de ces femmes. (...) Il faut une mobilisation d'urgence des services de police et de justice. Les autorités se trouvent dans une situation de non-assistance à personne en danger."

Progressivement, les célébrités ont aussi levé le voile sur leur vécu. A tour de rôle, Clémentine Célarié, Lio, Valérie Damidot ou encore Flavie Flament sont sorties du silence pour témoigner. Victimes de violences conjugales, physiques et morales, les stars n'avaient qu'un but : encourager les femmes également victimes à parler, porter plainte et se faire aider. Une démarche encore difficile aujourd'hui.