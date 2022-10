Stéphane Bern séparé de Lionel : cet ex qui l'a quitté à cause de sa notoriété

Toutes les histoires d'amour ne se finissent pas mal. Même quand elles se terminent. Arès avoir vécu une jolie romance de 10 ans avec Cyril Vergniol, Stéphane Bern avait retrouvé chaussure à son pied en rencontrant Lionel Bounoua. Très discret à propos de sa vie sentimentale, le présentateur emblématique de Secrets d'Histoire avait alors accepté de s'afficher, publiquement, avec son boyfriend. Avec tout ce que cela entraîne de bon et de mauvais.

Être exposé malgré vous quand vous êtes le compagnon d'une célébrité, ça fait des ravages

Stéphane Bern avait évoqué l'existence de Cyril Vergniol dans les médias après dix ans de relation, mais il avait été un peu plus rapide à assumer son idylle avec Lionel Bounoua. Hélas, la surmédiatisation n'a pas été bénéfique pour les tourtereaux qui ont fini par se séparer en 2019. La couverture de Paris Match qu'ils avaient faite ensemble avait tout bonnement "ruiné" leur vie privée. "Il faut reconnaître qu'être exposé malgré vous quand vous êtes le compagnon d'une célébrité, ça fait des ravages, regrettait-il, l'année suivante, dans les pages du magazine Télé Poche. Bon, c'est comme ça. Heureusement, j'ai une nature qui m'a toujours permis de prendre les choses du bon côté."

La douleur a été d'autant plus facile à digérer que Stéphane Bern et Lionel Bounoua étaient restés plutôt bons amis. Responsable promotion et partenariat de l'agence Choose Paris Région, ce dernier avait même apporté son soutien, aux yeux de tous, quand son ex évoquait sur les réseaux sociaux les Prix 2021 de sa Fondation pour l'Histoire et le Patrimoine. Quant à l'animateur, force est de constater qu'il réussit toujours à rebondir. Loin de Cyril ou de Lionel, il mène une vie paisible avec son nouveau chéri, Yori Bailleres, un séduisant jeune homme de 20 ans son cadet avec qui il habite dans son très large domaine situé dans le Perche. Propriétaire du collège de Thiron-Gardai, Stéphane Bern ne léguera, cela dit, pas son domaine à son compagnon s'il lui arrivait un malheur...