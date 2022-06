Stéphane Eimer : Le multimillionnaire, PDG des laboratoires Biogroup, retrouvé mort à 52 ans

Le leader français des laboratoires d'analyses médicales Biogroup est en deuil. Comme l'annonce Le Parisien ce jeudi 23 juin, son PDG Stéphane Eimer est mort à seulement 52 ans. Son corps a été "retrouvé au petit matin au pied de l'hôtel Royal Monceau (VIIIe arrondissement), laissant présager une chute depuis un balcon". Si elle n'est pas confirmée, la thèse du suicide est pour l'heure envisagée puisqu'un mot aurait été découvert dans la chambre du multimillionnaire, faisait part d'une "situation conflictuelle avec son épouse." Le parquet de Paris a quant à lui confirmé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de la disparition.

C'est par le biais d'un communiqué relayé en interne, et consulté par Le Parisien, que les employés de Biogroup ont été mis au courant de la "mort brutale" de leur PDG. Aucun détail n'est donné si ce n'est que "l'ensemble des dirigeants du groupe poursuivra son oeuvre avec engagement et détermination."

Stéphane Eimer avait été mis en avant au cours des dernières années en raison de la crise de la Covid-19. C'est lui qui, notamment, avait "misé sur les technologies de test RT-PCR, pariant sur le fait que les structures publiques seraient vite dépassées par l'ampleur de l'épidémie et que le gouvernement se tournerait vers le secteur privé." Il ne s'était pas trompé puisque, toujours selon Le Parisien, Biogroup avait largement dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Les réactions se sont multipliées dans le milieu, notamment celle du Syndicat des Biologistes, dont la "sidération" ne fait aucun doute : "Cette disparition est un vrai choc pour la profession et pour tous les biologistes et collaborateurs de son groupe, a réagi son président François Blanchecotte dans un communiqué. Nous exprimons tout notre soutien à son épouse, sa famille et ses proches. Pour ma part, mon laboratoire faisant partie de Biogroup, je peux témoigner de la force de travail, de l'audace et de la vision de Stéphane."

Homme d'affaires redoutable, Stéphane Eimer était également père de famille. Avec son épouse, il était devenu papa d'un petit garçon, âgé d'une dizaine d'années selon les dires d'une employée qui les avait aperçus en famille lors d'événements officiels : "Il était jeune... Je l'ai vu deux ou trois fois, la dernière fois c'était à une convention il y a deux ans. Il était avec sa femme et son fils d'une dizaine d'années." Une famille désormais brisée.