Stéphane Plaza commet une grosse erreur sur le tournage de Maison à vendre

Dans Maison à vendre diffusé ce vendredi soir à 21h10 sur M6, Stéphane Plaza va venir à la rescousse d'un couple de retraités qui devait régler un problème de taille. Marie-Reine, 63 ans, et son mari Michel, 75 ans, tentent en effet depuis longtemps de vendre leur maison de 100m2 localisée à Yerres, en Essonne. Ils ont pour projet de déménager dans le Sud de la France où ils pourront se rapprocher de leurs trois filles. Le soucis est que Marie-Reine et Michel demandent un prix trop élevé pour leur demeure, dont la décoration laisse à désirer et manque surtout de modernité.

C'est accompagné de Sophie Ferjani que Stéphane Plaza va tenter de trouver des solutions. La décoratrice d'intérieur aura notamment beaucoup d'idées pour apporter un peu de fraîcheur à cette maison et certaines tâches seront léguées à l'agent immobilier. Mais, toujours blagueur et jamais très concentré, Stéphane Plaza ne va pas franchement assurer...

En effet, dans un extrait partagé sur Télé Loisirs en marge de la diffusion, on découvre que l'animateur va détruire un mur avec Michel, surnommé "Bibiche" par sa femme. Si au départ, les deux hommes apparaissent très heureux en train de tout casser, ils déchantent rapidement lorsque Stéphane Plaza se rend compte qu'ils ont démoli... le mauvais mur. "T'as regardé les plans Bibiche ? Est-ce qu'on n'a pas fait une connerie ? Il me semble qu'il ne fallait pas frapper le bas...", réalise Stéphane Plaza, embarrassé. Et il avait raison puisqu'ils ne devaient seulement détruire que la moitié supérieure de la cloison concernée.

On imagine que cette erreur a agacé les professionnels sur place comme l'a laissé entendre Stéphane Plaza sur Instagram. "Ici on se fait tout en élégance pour vous retrouver, on coupe l'électricité avant de tout péter, et on se fait dénoncer d'avoir fait des conneries par nos propres ouvriers", a-t-il écrit avec humour en légende de la bande-annonce de Maison à vendre.