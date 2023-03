Stéphane Plaza embarrassé : Jeanfi Janssens balance sur son état très alcoolisé à la fin d'un tournage

Il y a quelques semaines, Michel Drucker a été admis à l'hôpital pour des examens de contrôle suite à son opération du coeur subie en 2020. L'animateur de 80 ans est heureusement ressorti sans tracas le 26 février dernier mais doit désormais se reposer. Son retour à l'antenne n'est donc prévu qu'à la mi-avril prochaine. Et en attendant, France 3 propose chaque semaine des rediffusions de son émission Vivement Dimanche.

Justement, dimanche 5 mars, c'est la rediffusion d'un numéro avec Stéphane Plaza qui était partagée aux téléspectateurs. Et manque de bol pour l'agent immobilier, à ce moment-là, son grand ami Jeanfi Janssens était lui aussi invité de Michel Drucker. L'humoriste ne s'était alors pas privé pour raconter de drôles - et embarrassantes - anecdotes sur son acolyte. Il est notamment revenu sur la fois où Stéphane Plaza l'a aidé à trouver un appartement dans Recherche appartement ou maison (M6).

"Les deux dans les rues de Paris, à visiter des appartements, on aurait dit des Village People", a-t-il commencé avant de rapporter les "expressions con con" de Stéphane Plaza ou de faire état de sa maladresse désormais légendaire. Ce dernier aurait ainsi cassé son canapé, ses lunettes de soleil et l'aurait même électrocuté au compteur électrique... Sans parler de sa conduite en scooter jugée "approximative" par l'humoriste. Mais surtout, Jeanfi Janssens a souhaité évoquer le moment où Stéphane Plaza et lui ont enfin réussi à lui trouver le bien de ses rêves. Ce qui s'est soldé par une grosse fête de fin de tournage, où l'alcool coulait à flot.

Tout le monde est pompette

"Tu bois des mojitos, des mojitos, des mojitos... tout le monde est pompette ! Et tu dois choisir un des appartements, dont tu ne te souviens plus vraiment, avec Stéphane à côté qui te dis 'hé, je viendrai danser avec des plumes à ta crémaillère'", a raconté Jeanfi, suscitant les rires mais aussi la gêne de l'agent immobilier. "Finalement, j'ai signé, je ne sais plus pourquoi, mais je n'ai pas eu l'appartement parce que je n'avais pas assez de sous. La banque n'arrêtait pas de m'appeler pour me dire 'Monsieur Janssens, votre compte est débiteur', j'ai dit 'bah écoutez, je vais faire le nécessaire et essayer de le re-biter'... Tout ça pour dire que, grâce à Stéphane Plaza, la France entière a su que j'étais surendetté". C'est apparemment une bonne chose que Stéphane Plaza ait arrêté l'alcool depuis...