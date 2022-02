Stéphane Rotenberg balance sur les provocations d'un candidat de Pékin Express

Le 10 février, M6 a donné le coup d'envoi de Pékin Express 2022. Huit binômes se sont lancés dans l'aventure, qui a débuté au Kirghizistan, en Asie Centrale. Et l'un des participants a particulièrement marqué le présentateur Stéphane Rotenberg.

Dans le cadre de la promotion de la nouvelle saison de Pékin Express, baptisée Sur les terres de l'aigle royale, Stéphane Rotenberg a été invité sur les ondes de Sud Radio. L'occasion pour lui d'évoquer Etienne, qui compose le binôme d'inconnus avec Vanessa. Dans son portrait, le médecin généraliste qui réside à Cannes est décrit comme un épicurien qui aime le soleil, la mer et prendre soin de lui. Il était aussi précisé qu'il possède une personnalité atypique et qu'il est très sensible. Dans les épisodes, les téléspectateurs ont aussi pu remarquer qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. "Ça ne va pas, là c'est nul nul nul, on n'y arrivera pas ! ", avait-il par exemple lancé lors de la première épreuve, après avoir constaté que sa partenaire avait du mal à pagayer comme il fallait.

Etienne aurait été aussi très franc avec Stéphane Rotenberg. "On ne pensait pas, mais il se plaint... tout le temps. Je raconte les règles et il dit qu'il n'a pas compris. Et il nous a parfois un peu déstabilisés parce que quand je dis une règle, ça lui est arrivé de me regarder et de dire 'Non mais pourquoi on fait ça ? Mais ça n'a aucun intérêt'. Je lui explique que c'est la règle de Pékin Express, et il répond 'Mais c'est une règle idiote, c'est con.' On ne pensait pas qu'il allait à ce point-là nous provoquer", avait confié le présentateur de 54 ans à Sud Radio. Des déclarations dont le participant a eu vent.

Etienne a accordé une interview à Ouest France. Et il s'est dit étonné des déclarations de Stéphane Rotenberg. "Personne ne parle à Stéphane Rotenberg à part quand il nous pose des questions. Donc, je parlais tout seul certainement dans ces moments où à Vanessa. En tout cas, je n'ai pas eu l'impression de le déstabiliser. Je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire et Vanessa me réexpliquait les règles. C'est vrai que parfois je disais que c'était idiot ou nul mais c'était dans le feu de l'action et car cela me paraissait impossible", a-t-il expliqué.