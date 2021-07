Stéphane Rotenberg : Sa femme Nathalie et leur fille Emma complices, rare photo souvenir

19 photos

Il se fait on ne peut plus discret, sa fille Emma Rotenberg partage un peu plus. Sur Instagram, la jeune femme publie ainsi une rare photo d'elle et sa mère Nathalie Pisibon, celle qui partage la vie de Stéphane Rotenberg depuis plus de 20 ans.

Lorsqu'il ne tourne pas avec M6 pour Top Chef ou encore Pékin Express, Stéphane Rotenberg profite certainement de moments en famille bien mérités avec sa femme Nathalie Pisibon et leur fille Emma Rotenberg (24 ans). Si l'animateur de 53 ans se montre très discret, sa fille a partagé une très rare photo. Dessus, elle prend la pose avec sa chère maman. Mardi 27 juillet 2021, en story sur Instagram, Emma Rotenberg s'est laissée aller à un jeu. Le concept est simple : elle doit partager des photos sur les thèmes que ses followers lui imposent. C'est ainsi que la jeune créatrice de mode a publié des clichés de son amoureux, son chat, ses années lycées, son dressing, son enfance... avec sa mère Nathalie Pisibon. Sur cette superbe photo, Emma Rotenberg est toute jeune. L'adorable petite tête blonde apparaît dans les bras de sa charmante maman. La belle Nathalie Pisibon, qui ne se montre que très rarement, prend la pose en doudoune noire, les yeux rivés vers l'objectif, et un joli sourire aux lèvres. Une photo mère/fille qui a sans aucun doute attendri les internautes. Mais qui est Nathalie Pisibon, la très discrète femme de Stéphane Rotenberg ? Eh bien elle travaille elle aussi à la télévision, mais de l'autre côté de la caméra ! En effet, si l'homme qui partage sa vie depuis plus de vingt ans est animateur, la jolie brune officie comme directrice des programmes et productrice chez Studio 89 Productions... société qui produit notamment Chasseurs d'appart, Un dîner presque parfait et Top Chef ! En bref, le couple forme une équipe au bureau comme à la maison ! Et pendant des années, Stéphane Rotenberg s'est concentré sur son travail. Peut-être un peu trop... "J'ai raté six anniversaires de ma fille", avait-il confié avec regret à Femme Actuelle en 2014, à propos des tournages de Pékin Express. Aujourd'hui, la belle Emma Rotenberg a grandi et vit à Milan. Alors la petite famille se retrouve moins souvent, mais ces moments restent sans aucun doute très intenses.