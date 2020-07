Stéphanie Clerbois : Photo pour présenter son frère, un "beau gosse"

En 2010, Stéphanie Clerbois était révélée aux yeux du grand public grâce à sa participation dans la saison 4 de l'émission Secret Story. Après avoir continué un temps la télé-réalité avec des passages dans Les Anges ou encore Les Marseillais VS Le Reste du monde, la jolie blonde a délaissé les caméras pour se consacrer à ses activités sur la Toile, et surtout à son fils Lyam (5 ans). Entre codes promo et autres bonnes affaires, elle n'hésite d'ailleurs jamais à partager quelques photos de lui, où il lui arrive d'être comparé à Léonardo DiCaprio.

Mais, ce mercredi 8 juillet 2020, Stéphanie Clerbois a décidé de mettre à l'honneur l'autre homme de sa vie, son frère. En effet, via sa story Instagram, elle a partagé une photo de lui, sans pour autant indiquer son nom, au grand dam des plus curieux. "Mon frère, ce beau gosse !", a-t-elle simplement commenté sur le cliché du jeune homme qui apparaît torse nu, le teint hâlé et le sourire aux lèvres au milieu d'un cadre idyllique qui pourrait très bien être le Sud de la France. On peut également constater que la beauté est dans les gènes de la famille et que le petit Lyam ressemble beaucoup à son tonton. La photo est à retrouver dans notre diaporama !

Il est certain que Stéphanie, l'une des Mamans célèbres du programme au même nom sur TFX, a dû faire sensation auprès des internautes en présentant son frère. Auparavant, l'ex-Secrétiste avait partagé une photo de sa soeur, Mégane, qui apparaissait en train de s'occuper avec amour de son neveu Lyam. Si quelques années séparent les frangines, l'air de famille était là aussi flagrant. Cette ressemblance n'avait, à l'époque, pas échappé aux abonnés de la starlette, qui s'étaient empressés de complimenter la beauté de sa grande soeur.

Lorsqu'elle ne passe pas du bon temps avec ses proches, Stéphanie Clerbois est happée avec son travail d'influenceuse. Un travail qu'elle a accepté de dévoiler sous toutes ses coutures pour l'émission Mamans & Célèbres, lancée par TFX en janvier dernier, aux côtés notamment de Jesta Hillmann, Julie Ricci ou encore Julia Paredes. Actuellement, tout ce petit monde aurait déjà entamé le tournage de la saison 3 du programme. Les épisodes inédits sont attendus à la rentrée prochaine.