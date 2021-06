Stéphanie de Monaco enfile blouse et masque : rare apparition de la princesse au naturel

Rares sont les sorties officielles de la princesse Stéphanie de Monaco. Sa récente visite de la maternité du Centre Hospitalier Princesse Grace n'est donc pas passée inaperçue ! Le 31 mai 2021, en collaboration avec la Croix Rouge monégasque, la plus jeune soeur du prince Albert et de la princesse Caroline est allée féliciter les jeunes mamans à l'occasion de la fête des Mères.

Le palais princier a relayé plusieurs clichés de cette visite sur son compte Facebook. Sur ces photos, la princesse Stéphanie apparaît en blouse et masquée, le visage au naturel, les cheveux attachés en un simple chignon par un chouchou, tout à fait à son aise avec les nourrissons et leurs parents. Il faut dire que c'est dans ce même hôpital que la Monégasque de 56 ans a donné naissance à ses trois enfants : Louis et Pauline Ducruet (28 et 27 ans), nés de son premier mariage avec son ex-garde du corps Daniel Ducruet, mais aussi Camille Gottlieb (22 ans), que la princesse partage avec son ancien garde du corps et ex-compagnon Jean-Raymond Gottlieb.

Lundi, Stéphanie de Monaco était bien accompagnée pour sa visite du Centre Hospitalier Princesse Grace, le seul hôpital public du Rocher, rebaptisé en hommage à sa mère Grace Kelly (qui y a trouvé la mort en 1982 après un terrible accident de la route, auquel Stéphanie a survécu). Elle a retrouvé sur place Benoîte de Sevelinges (Directrice du Centre Hospitalier Princesse Grace), Monsieur Frédéric Platini (Secrétaire Général de la Croix-Rouge monégasque), le Professeur Bruno Carbonne (Chef du service maternité), et le Docteur Philippe Brunner (Chef du service radiologie).