Diaporama Stéphanie de Monaco enfile blouse et masque : rare apparition de la princesse au naturel

1 / 17 Stéphanie de Monaco enfile blouse et masque : rare apparition de la princesse au naturel

2 / 17 La princesse Stéphanie de Monaco lors du défilé de mode prêt-à-porter "Alter" (la marque de sa fille Pauline Ducruet) lors de la semaine de la mode à Paris, France. © Olivier Borde/Bestimage

3 / 17 Exclusif - Denis Raymond, adjudant chef des Carabiniers du Prince, le prince Albert II de Monaco et la princesse Stéphhanie de Monaco durant la présentation du nouveau maillot de l'équipe cycliste des Carabiniers du Prince en soutien à l'association Fight Aids Monaco au Fairmont Hotel, à Monaco, le 15 mars 2021. © Bruno Bebert/PRM/Bestimage

4 / 17 Exclusif - La princesse Stéphanie de Monaco durant la présentation du nouveau maillot de l'équipe cycliste des Carabiniers du Prince en soutien à l'association Fight Aids Monaco au Fairmont Hotel, à Monaco, le 15 mars 2021. © Bruno Bebert/PRM/Bestimage

5 / 17 Exclusif - Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France cycliste, le prince Albert II de Monaco et la princesse Stéphanie de Monaco durant la présentation du nouveau maillot de l'équipe cycliste des Carabiniers du Prince en soutien à l'association Fight Aids Monaco au Fairmont Hotel, à Monaco, le 15 mars 2021. © Bruno Bebert/PRM/Bestimage

6 / 17 Exclusif - Le prince Albert II de Monaco et la princesse Stéphhanie de Monaco durant la présentation du nouveau maillot de l'équipe cycliste des Carabiniers du Prince en soutien à l'association Fight Aids Monaco au Fairmont Hotel, à Monaco, le 15 mars 2021. © Bruno Bebert/PRM/Bestimage

7 / 17 Exclusif - La princesse Stéphanie de Monaco entourée par les membres du bureau de Fight Aids Monaco, le prince Albert II de Monaco et une partie des Carabiniers du Prince durant la présentation du nouveau maillot de l'équipe cycliste des Carabiniers du Prince en soutien à l'association Fight Aids Monaco au Fairmont Hotel, à Monaco, le 15 mars 2021. © Bruno Bebert/PRM/Bestimage

8 / 17 La princesse Stéphanie de Monaco et ses filles, Camille Gottlieb et la styliste Pauline Ducruet lors du défilé de mode prêt-à-porter "Alter" automne-hiver 2020/2021 lors de la semaine de la mode à Paris, France, le 25 février 2020. © Olivier Borde/Bestimage

9 / 17 Exclusif - Le prince Albert II de Monaco, la princesse Stéphanie de Monaco, Camille Gottlieb (marraine de Monaco One) et Jean Raymond Gottlieb lors du baptême de la navette Monaco One qui reliera les ports de Monaco et Vintimille, à Monaco, le 8 mars 2021. La navette maritime "Monaco One" ralliera Monaco à Vintimille en dix minutes. © Bruno Bebert/ PRM / Bestimage

10 / 17 Exclusif - Louis Ducruet, sa femme Marie Chevallier, la princesse Caroline de Hanovre, le prince Albert II de Monaco, Pauline Ducruet, la princesse Stéphanie de Monaco lors du baptême de la navette Monaco One qui reliera les ports de Monaco et Vintimille, à Monaco, le 8 mars 2021. La navette maritime "Monaco One" ralliera Monaco à Vintimille en dix minutes. © Bruno Bebert/ PRM / Bestimage

11 / 17 Exclusif - La princesse Stéphanie de Monaco, Camille Gottlieb (marraine de Monaco One) et Jean Raymond Gottlieb lors du baptême de la navette Monaco One qui reliera les ports de Monaco et Vintimille, à Monaco, le 8 mars 2021. La navette maritime "Monaco One" ralliera Monaco à Vintimille en dix minutes. © Bruno Bebert/ PRM / Bestimage

12 / 17 Exclusif - La princesse Stéphanie de Monaco lors du baptême de la navette Monaco One qui reliera les ports de Monaco et Vintimille, à Monaco, le 8 mars 2021. La navette maritime "Monaco One" ralliera Monaco à Vintimille en dix minutes. © Bruno Bebert/ PRM / Bestimage

13 / 17 Charlene de Monaco en famille, et le crâne à moitié rasé, pour adresser ses meilleurs voeux après Noël. Le 26 décembre 2020.

14 / 17 La princesse Stéphanie de Monaco, la princesse Caroline de Hanovre, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène de Monaco - Obsèques de la baronne Elizabeth-Ann de Massy (Elisabeth Anne), cousine du prince Albert II en la cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco le 17 juin 2020. © Bruno Bebert / Bestimage

15 / 17 La princesse Stéphanie de Monaco et ses filles Camille Gottlieb et Pauline Ducruet - Inauguration de la place du Casino en présence du couple princier à Monaco le 2 juin 2020. Les participants portent des masques pour se protéger de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19). © Dylan Meiffret / Nice Matin / Bestimage

16 / 17 Camille Gottlieb, La princesse Charlène de Monaco, Le prince Albert II de Monaco, sa soeur La princesse Stéphanie de Monaco - Le mardi 2 juin 2020 à Monaco, ce jour, qui restera sans doute dans les annales, marque l'inauguration par le couple princier de la nouvelle architecture de la Place du Casino et la réouverture simultanée de l'emblématique Brasserie du Café de Paris Monte-Carlo, fermée suite à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Coronavirus (Covid-19). © Claudia Albuquerque / Bestimage