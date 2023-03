Stéphanie de Monaco : La princesse radieuse pour le lancement d'un événement important sur le Rocher !

La princesse Stéphanie de Monaco était de sortie ce week-end et elle a pu assurer le spectacle de par sa simple présence ! En effet, celle que l'on connaît à l'état civil comme Stéphanie Marie Élisabeth Grimaldi s'est rendue à un important événement qui avait lieu sur la place du palais princier à Monaco, samedi 4 mars 2023. Il s'agissait du lancement de la 32e édition du Rallye des Gazelles.

On a ainsi pu apercevoir Stéphanie de Monaco poser devant les nombreux photographes présents, dans un style tout en sobriété qui lui sied à merveille. Mais la princesse, anciennement chanteuse, était loin d'être la seule invitée de prestige à ce moment immanquable de la Principauté. On a ainsi pu apercevoir Dominique Serra, fondatrice et organisatrice du rallye, tout sourire aux côtés de la fille cadette de Rainier III et de Grace Kelly.

Mais c'était aussi le cas de Nadia Fettah Alaoui, ministre de l'économie et des finances du Maroc, tout comme une célébrité davantage habitué aux plateaux de télévision. Effectivement, le danseur Jean-Marc Généreux, qui a acquis une grande notoriété grâce aux programmes de TF1 Danse avec les stars, était également de la partie. On peut par ailleurs noté qu'il est cette année le parrain de coeur de la course. Ensemble, ces personnalités bien différentes ont pu donné le départ de la 32e édition du Rallye des Gazelles, intitulée cette année "Rallye Aïcha des e-gazelles". Le départ de l'ensemble des équipages s'est quant à lui déroulé à Nice.