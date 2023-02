Stéphanie de Monaco : L'une de ses filles dévoile des photos inédites de sa "queen"

Le 1er février 2023, Stéphanie de Monaco a célébré son anniversaire, fêtant ainsi ses 58 ans. La princesse monégasque a certainement reçu mille et uns messages pour l'occasion, mais il y en a certains qui doivent toucher plus que d'autres. En effet, sa plus jeune fille, Camille Gottlieb, lui a adressé des photographies et des mots adorables.

Sur Instagram, la fille de Stéphanie de Monaco et de son ancien garde du corps Jean-Raymond Gottlieb a publié en story deux photos de sa célèbre maman. En légende, elle écrit tour à tour en anglais : "Joyeux anniversaire à la meilleure des mamans. Je t'aime" puis "Ma reine". Les clichés la montrent d'abord avec bébé Camille, aussi sublime qu'attendrie, puis plus glamour que jamais. La fille de Rainier III et de Grace Kelly apparaît particulièrement charismatique sur ces images.

Si la petite soeur de Caroline et Albert a connu bien des épreuves, comme la mort de sa maman en 1982, une vie sous les feux des médias et un mariage marqué par le scandale, Stéphanie de Monaco a su rester un pilier pour la principauté et pour ses enfants. Elle est en effet maman de Louis (né en 1992) et Pauline Ducruet (1994), nés de son union avec Daniel Ducruet dont elle a divorcé en 1996, et de Camille, qui fêtera ses 25 ans le 15 juillet prochain. Une progéniture qui est devenue très complice le temps passant.

Camille, la petite dernière qui a bien grandi !

Le prochain défi pour la princesse ? Devenir grand-mère puisque son aîné attend son premier enfant avec son épouse Marie. Quant à Camille, elle n'avait pas caché son envie de devenir mère à son tour comme elle le racontait à Hello Monaco : "Je sais que je suis née pour être mère. À chaque fois que je vois des enfants, j'en suis gaga." Rien ne presse pour la demoiselle amatrice de mode et de photographie qui travaille dans la communication, l'événementiel et le marketing. Impliquée dans le domaine social, la jeune femme est la présidente et fondatrice de l'association Be Safe Monaco, qui lutte contre l'alcool au volant.