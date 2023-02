Stéphanie de Monaco en robe de mariée courte et en dentelle : photos de son union passée avec Daniel Ducruet

Ce 1er février 2023, Stéphanie de Monaco célèbre ses 58 ans. À l'approche de la soixantaine, la benjamine de la fratrie princière de Rainier III et son épouse Grace - Caroline, 66 ans, est l'aînée et Albert II a 64 ans -, a connu une vie riche en rebondissements. Il y a les bonheurs comme les épreuves, en premier lieu la disparition tragique de sa mère en 1982, et aussi une vie sentimentale qui a été scrutée. Son mariage le 1er juillet 1995 avec Daniel Ducruet a fait ainsi couler beaucoup d'encre.

Retour à l'été 1995. Stéphanie de Monaco a 30 ans quand elle dit oui à celui qui était son garde du corps, Daniel Ducruet. Son père Rainier III n'est pas favorable à cette union, inquiet de ce qu'il pourrait en advenir alors que sa fille défraie déjà la chronique. En effet, star de la chanson avec son tube Ouragan en 1986 attire tous les regards malgré elle.

Daniel Ducruet, lui, est fils d'ouvrier agricole. Il a été poissonnier avant d'être engagé au service de sécurité de la princesse. La même année que le film culte Bodyguard avec Whitney Houston et Kevin Costner, en 1992, Stéphanie donne naissance à leur premier enfant, Louis. Puis viendra Pauline en 1994. "Pour que son fils et sa fille soient légitimés et figurent dans l'ordre de succession au trône, Stéphanie doit absolument épouser Daniel. Longtemps récalcitrant, Rainier finit par céder et donne son accord", raconte Vanity Fair. Un mariage civil mais pas religieux - le prince met son veto - durant lequel Stéphanie de Monaco choisit une discrète robe courte blanche avec un bolero de dentelle qui lui recouvre les bras tandis que son mari porte un costume gris clair. Des tenues élégantes mais discrètes, à l'image de leurs noces à Monaco, sans grand faste.

Une progéniture complice malgré tout

Divorcés en 1996 après un scandale impliquant une strip-teaseuse belge, Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet gardent des relations cordiales mais distantes, les entraînant à se voir uniquement pour leurs enfants, notamment avec le mariage de Louis avec Marie en 2019. Le couple attend désormais un bébé, le premier petit-enfant pour la princesse Stéphanie. Leur fratrie recomposée compte sur la présence, du côté de leur père Daniel, de Michaël, né en 1992 de son premier mariage et de Linoué qu'il a eue avec sa troisième épouse Kelly. Leur mère Stéphanie a eu un dernier enfant, Camille, avec Jean-Raymond Gottlieb, ancien garde du corps de la princesse. Une jeune femme de 24 ans particulièrement complice avec son aîné Louis, une proximité qui prouve que malgré les tensions et les scandales, de beaux liens ont pu être créés.