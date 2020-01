Stéphanie de Monaco : Pauline et Camille rivalisent de style à ses côtés

Alors que la défense de la tradition des arts circassiens devient de plus en plus problématique, face aux pourfendeurs de l'exploitation des animaux et aux élus qui font le choix d'interdire les cirques, Stéphanie de Monaco peut compter sur le soutien plein et entier de ses deux filles : une fois n'est pas coutume, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb étaient toutes les deux présentes à ses côtés lors des trois premières soirées du FFe Festival international du cirque de Monte-Carlo. L'union sacrée !

Après la représentation inaugurale du jeudi 16 janvier, à laquelle le prince Albert II, fidèle au rendez-vous instauré par son père le regretté prince Rainier, ainsi que Louis Ducruet avaient assisté avec elles, le trio se reformait pour celles des vendredi 17 et samedi 18 janvier 2020. Deux occasions supplémentaires de découvrir, auprès d'une princesse Stéphanie toujours adepte du noir (total look black vendredi) et blanc (total look white le samedi), les nouvelles audaces stylistiques de ses filles : Pauline, désormais créatrice de mode reconnue, se mettait au diapason, portant le vendredi un ensemble noir et un bustier travaillé en tulle blanc, puis le samedi une tenue à motif pied-de-poule, tandis que la très spontanée Camille se signalait dans une robe manteau parme aux épaules bouffantes puis dans une combinaison satinée bleu nuit.

Photocall en compagnie de quelques-unes des figures de la piste aux étoiles, installation au premier rang et aimables civilités du Monsieur Loyal, puis place au spectacle : la princesse monégasque et ses filles, tombées toutes petites dans la marmite du cirque (tout particulièrement Pauline, qui a même créé la version junior du Festival), ont leurs habitudes mais ne cessent d'être épatées et émerveillées par les numéros proposés. Cette année, Stéphanie de Monaco, présidente de la manifestation, et son directeur artistique ont "voulu prendre une nouvelle direction, en mettant à l'honneur la performance et la beauté du cheval, en revenant, finalement, aux origines du cirque, qui a commencé à cheval", comme l'avait fait valoir la soeur du souverain lors de la traditionnelle conférence de presse de présentation de la nouvelle édition qui s'était tenue quelques jours plus tôt, préférant se concentrer sur la "magie" du cirque plutôt que sur les fausses polémiques qu'elle impute à "une minorité de gens". A ce titre, "chevaux arabes, frisons, étalons espagnols et portugais sont présentés par l'équipe écuyère du Cirque national suisse Knie avec en piste les représentants des plus grands familles circassiennes, Ivan Knie et Maicol et Wiorris Errani".

Lundi, l'emblématique chapiteau de Fontvieille abritera comme chaque année une célébration oecuménique tandis que le stade Louis-II, antre de l'AS Monaco, accueillera un match de football caritatif au profit de Fight Aids Monaco, l'association de lutte contre le cancer à laquelle préside avec passion la princesse Stéphanie. Une rencontre de bienfaisance à mettre au crédit de son fils Louis Ducruet, salarié du club du Rocher, qui "a pensé redonner un coup de neuf à ce match de foot traditionnel entre l'équipe du souverain et l'équipe du cirque où personne ne venait". La soirée de mardi sera quant à elle consacrée à la remise des prix.