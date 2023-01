Stéphanie Durant, son bébé d'un an hospitalisé après une grosse chute : le papa Théo fautif malgré lui

Depuis le 20 octobre 2021, Stéphanie Durant et son mari Théo Soggiu sont les heureux parents d'un petit garçon prénommé Loann. Il s'agit là de leur premier enfant et, forcément, c'est un apprentissage au quotidien. Tout de même bien rodés sur la parentalité, l'ancienne star des Marseillais et celui qu'elle a épousé pour la deuxième fois au mois de décembre dernier n'échappent toutefois pas à quelques accidents. Mais celui survenu lundi 23 janvier leur a particulièrement fait peur. Et pour cause, Loann s'est retrouvé à l'hôpital.

"Petit nuit à l'hôpital hier, plus de peur que de mal", a fait savoir Théo Soggiu dès le petit matin de ce mardi 24 janvier. Et pour lui d'expliquer : "Courte nuit, on est explosés, mais ce n'est pas grave, lui a bien dormi. Ce qui s'est passé c'est que j'étais en train de le changer et, comme je vous l'ai déjà dit c'est sa hantise, il déteste ça, il se débat, à partir du moment où vous l'allongez, il ne veut pas se laisser faire".

Ainsi, il n'aura fallu que quelques secondes à Loann pour se mettre dans tous ses états et finalement s'extirper des bras de son papa. "Au moment où j'ai ouvert le tiroir pour récupérer son pyjama, il s'est retourné du dos au ventre et il est tombé de la table à langer directement sur le sol. J'ai eu le temps d'amortir le choc en passant ma main sous son ventre mais je l'ai déséquilibré. La table à langer c'est assez haut, et il a eu le réflexe de mettre ses mains et de tourner sa tête sur le côté pour ne pas tomber tête la première, parce que si ça avait été le cas, je crois qu'il se serait dégommé les dents et le nez. Là il n'a frappé que le front", a détaillé le jeune homme.

Je m'en suis voulu

Cela a néanmoins suffi pour inquiéter le couple qui n'a pas réfléchi à deux fois avant d'emmener le bambin à l'hôpital. "Je m'en suis voulu parce que c'est moi qui était en train de le changer mais ce qui nous a surtout fait peur c'est qu'il tremblait de la main, il a pleuré deux-trois minutes et a hurlé puis il est devenu somnolent et il s'est endormi, donc on a très honnêtement paniqué, on l'a mis dans la voiture et on est allés aux urgences".

Fort heureusement, les nouvelles sont rassurantes pour Loann qui se porte comme un charme mais qui a gagné un bel hématome et une grosse bosse ! (Voir notre diaporama). Un accident qui fait forcément dire à Stéphanie et Théo qu'il va falloir "trouver une solution" pour le changer.