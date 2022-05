Stéphanie (L'amour est dans le pré) atteinte d'une maladie : son quotidien bouleversé

Stéphanie a pu compter sur le soutien de ses abonnés dans cette épreuve. Une personne lui a conseillé de faire de la rééducation vestibulaire avec un kinésithérapeute spécialiste en la question. Un conseil également partagé par d'autres abonnés et qu'elle pourrait donc bien suivre.

Nul doute que la jeune femme est aussi épaulée par Hervé, qu'elle a rencontré grâce à L'amour est dans le pré. Dès l'étape du speed-dating, le feeling est passé entre l'éleveur de vaches et l'aide-soignante. Si ce dernier a hésité entre son autre prétendante Vanessa et elle pendant un petit temps, il a fini par se rendre à l'évidence. Et depuis, ils coulent des jours heureux. Cela fait déjà un an qu'ils forment un couple et ensemble, ils espèrent fonder une famille et se marier. On leur souhaite !